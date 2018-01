Seefeldin lumimassat pitävät hiihtojoukkueen Planicassa

Itävaltaan sataneet lumimassat pitävät Suomen maastohiihtomaajoukkueen Sloveniassa pari ylimääräistä päivää. Pääosan joukkueesta oli määrä matkustaa Planican maailmancupista Seefeldiin, jossa kilpaillaan ensi viikonloppuna.

– Seefeldiin on tullut kaksi metriä lunta, ja huomiseksi sinne on luvassa vielä 70 senttiä. Täällä Planicassa on hyvät olot, ja olemme täällä vielä ainakin tiistaihin asti, päävalmentaja Reijo Jylhä kertoi.

Seefeldin maailmancup on viimeinen kisarupeama ennen olympialaisia. Ohjelmassa ovat vapaan hiihtotavan sprintti lauantaina ja vapaan hiihtotavan yhteislähtökisat sunnuntaina, naisilla 10 kilometriä ja miehillä 15 kilometriä.

Muusta joukkueesta poiketen Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski jättävät Seefeldin väliin. He siirtyivät Planicasta Italiaan Seiser Almiin vuoristoleirille valmistautumaan olympialaisiin yhdessä huoltopäällikkö Matti Haaviston kanssa.