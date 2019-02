Seefeldissä ei kärsitä lumipulasta, lunta on jopa liikaa

Lumipula on ollut hiihtokisojen yleinen ongelma, mutta Seefeldin MM-hiihdoissa kaikki on toisin. Lunta on jopa liikaa, sanoo kisojen tekninen delegaatti Annmari Viljanmaa.

– Tammikuussa Seefeldiin satoi reippaasti yli metri lunta. Esimerkiksi kamerapaikat ja yleisöalueet oli suunniteltu vähäisemmän lumimäärän mukaan, Viljanmaa kuvaa.

Lisätöitä lumimäärä on teettänyt myös maastossa, sillä nykyhiihto kaipaa kovaa latupohjaa.

– Uusi lumi on pehmeää, ja sitä on jouduttu työntämään pois latupohjilta.

Viljanmaa kuvaa itävaltalaislatuja vaihteleviksi, ja laduilla on vaativuudeltaan erilaisia mäkiä.

– Varsinkin pidemmillä matkoilla urheilijat pääsevät hyödyntämään eri ominaisuuksiaan. Erityyppisillä urheilijoilla on mahdollisuus menestyä, Viljanmaa ennakoi.

Osalle laduista aurinko paistaa voimakkaasti, mikä tuottaa huoltoryhmille töitä. Esimerkiksi yhdistelmäkilpailuissa perinteisen hiihtotavan osuus on auringossa, mutta vapaan hiihtotavan osuus varjossa.

– Myös miesten 15 kilometrin latu on haasteellinen voitelun osalta, kun osa ladusta on varjon ja osa auringon puolella. Voi joutua tekemään kompromisseja.

Perinteisen hiihtotavan kisoissa keli ratkaisee, merkitäänkö MM-laduille erilliset vuorohiihtoalueet, jotta kisat eivät muutu pelkäksi tasatyönnöksi. Hiihtotapaa valvotaan kisajärjestäjän kameravalvontaryhmän ihmissilmin ja tv-kameroiden avulla. Tv-kamerat eivät yllä joka paikkaan tai seuraavat vain kärkijoukkoa tai tiettyä väliaikapistettä.

– Valvontaa tarvitaan, koska samojen sääntöjen pitää koskea kaikkia, Viljanmaa sanoo.