Selkätukia, vammoja ja suuria pettymyksiä – Jyskäläinen Ilari Leskelä palasi kotiin ja voitti ensimmäistä kertaa Tähtikisojen pääluokan

Kymmenen vuotta sitten nuori jyskäläinen aloitteli sulkapallouraansa Monitoimitalolla Jyväskylän Sulkapalloseuran riveissä. Nyt, yhdeksät Jyväskylän Tähtikisat ja viidet kotikisojen valioluokan kaksinpelit myöhemmin, Ilari Leskelästä tuli vihdoin kisojen pääluokan mestari.

Nykyään oululaista Hukka Players Clubia edustava Leskelä voitti miesten kaksinpelin valioluokan finaalissa Lappajärven Veikkojen Joona Övermarkin suoraan 2–0 (21–10, 21–10).

– Tämä on ollut sulisurani ehdottomasti kirkkain tavoite. Tuntuu älyttömän hyvältä voittaa mestaruus täällä. Tämä merkitsee oikeasti paljon, Leskelä kertoo mitali kaulassaan.

25-vuotias Leskelä on päässyt kertaalleen Tampereen ja Kokkolan Tähtikisoissa valioluokan finaaliin, mutta muistoksi jäi vain hopeaa.

Kolmas kerta sanoi kliseisesti toden. Mies ei antanut lappajärveläiselle mitään mahdollisuuksia verkolla.

– Katsoin Övermarkin välierämatsin ja huomasin, että hänellä on poikkeuksellisen hyvä verkkopeli. Finaalissa tavoitteni oli saada verkkopeli itselleni, koska se on myös oma vahvuuteni.

Turnauksessa pelaaminenkaan ei ollut itsestäänselvyys Leskelälle. Kaksi vuotta vaivannut olkapää pakotti pitämään puolen vuoden tauon ennen Jyväskylän Tähtikisoja.

– Nämä olivat ensimmäiset kisat, joissa ei vihlaissut kertaakaan. Kaikkein tärkeintä minulle on se, että ylipäätään pääsen kentälle ja kisoihin.

Vuosina 2013–2015 Leskelä taas kärsi selkäongelmista. Silloin hän joutui pelaamaan selkätuen kanssa.

– Sellainen hölmöys oli peleissä läsnä, että aina kun olin häviöllä, otin tuen pois. Minun oli pakko voittaa, Leskelä muistelee.

Loukkaantumiset ovat olleet turhauttavia. Lähes loputon voitontahto on joutunut vuosien varrella koville.

– Tavoitteita on välillä joutunut kuoppaamaankin sen takia, että kroppa ei kestä.

Takana on erilaisia ohjelmia ja huoltavia toimenpiteitä, että peliura on voinut jatkua.

– Silloin kun olen ehjänä, pyrin vetämään tavoitteellista kovaa treeniä viidesti viikossa, Leskelä kertoo.

– Se on sellainen meikäläisen kiertokulku: Kovaa treeniä, ja sitten taas tapahtuu jotain. Huoltavan treenin puutettakaan ei voi syyttää, kun se on katsottu kuntoon fysioterapeuttien kanssa.

Leskelä muutti kaksi vuotta sitten Ouluun töiden ja kovatasoisen treeniringin perässä. Liikunnanohjaajan amk-tutkinnon opiskellut jyskäläinen saa elantonsa tarjoamalla toiminimellä erilaisia liikuntaan ja valmennukseen liittyviä palveluita.

– Pelillisesti vaihdos on ollut hyvä, kun saan pelata itseäni kovempiakin vastaan. On töitä ja hyviä pelikavereita, joten elämä on aika hauskaa Oulussa.

Pelitauon aikana Leskelä haali lisää töitä kuluttaakseen aikansa. Harjoittelu kärsi.

– Viimeinen puoli vuotta on ollut tosi hektistä. Treenikin on ollut sitä, että valmennan ensin kentällä kolme–neljä tuntia ja sitten menen itse pelaamaan. Jalka ei ole silloin enää täydessä terässä.

Toisin kuin kuvittelisi, kaukana turnauksista asuminen on auttanut.

– Nelostie on tullut tutuksi. Kun lähtee kisoihin Helsinkiin, ei huvita lähteä puolitehoilla vaan on aina sata lasissa. Matka kotiin on pitkä, jos häviää ensimmäisen pelin.

Noin kuuden viikon välein kotiseuduillaan Jyskässä vieraileva Leskelä kaipaa toisinaan kasvattajaseuraansa, mutta paluu ei ole kiikareissa. Ellei hän tienaa paikkaa liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmasta yliopistossa. Kursseja on jo alla avoimen yliopiston kautta.

– Olen ollut aina kiinnostunut liikuntasuunnittelusta, -hallinnosta ja -tutkimuksesta. Olisi hienoa päästä tietämään niistä enemmän ja mahdollisesti suunnittelemaan liikuntamäärärahoja tai liikuntapaikkojen sijainteja ja mahdollisuuksia. Oman yrityksenkin kautta on saanut maistaa valmennus- ja tapahtumajärjestyspuolta. Mahdollisuuksia alalla tuntuu olevan.

Nyt Leskelän fokus on helmikuun alun SM-kisoissa. Niitäkin suurempi taistelu on pysyä terveenä.

– Viimeisen vuoden olen mennyt loukkaantumisten ehdoilla. Haluni päästä ylöspäin on aina ollut kova. Ainoastaan loukkaantumiset ovat voineet tuoda sitä alas.

Paluu kotiin näytti, että nyt suunta on hyvä.