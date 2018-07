Selvät suosikit seppelejahtiin Kuninkuusraveissa

Kuninkuusravien osallistujat valittiin keskiviikkona Rovaniemellä. Oriiden kisaan ilmoitettiin 15 hevosta ja tammoja oli ehdolla 18. Kuninkuusravien päätoimikunta valitsi 12 parasta tavoittelemaan seppelettä.

Kuningattareksi on vahvimmin ehdolla vauhtikestävä 11-vuotias sisupussi Huimariina. Tamma tulee Johanna Sianojan pikkutallista Sastamalasta, ja parivaljakon yhteiselo on ollut pitkä.

– Kolmevuotiaasta saakka Huimariina on ollut kotipihassa, Sianoja kommentoi. En omista tammaa itse, mutta totta kai tunneside on kasvanut vahvaksi. Olen tavattoman kiitollinen luottamuksesta, joka pikkutallin tavalliselle valmentajalle on annettu. Keskiviikon perusteella kaikki on tosi hyvin, ja toivottavasti niin jatkuu myös kisaviikonlopun yli.

Huimariinan näytöt ovat olleet vakuuttavia, kun vastaavasti kolminkertainen ravikuningatar Saaga S on vasta viime hetkellä piristymässä. Valta on vaarassa vaihtua Rovaniemellä.

– Väkisin tulee menestyspaineita, vaikka yritän olla ottamatta niitä, Sianoja nauraa. Sanon kaikille kyselijöille, että tärkein tehtäväni on kuljettaa tamma hevosautolla Rovaniemelle. Kun kisa alkaa, tapahtumien kulku ei ole enää omissa käsissäni. Yritän nauttia reissusta Lappiin, joka alkaa keskiviikkona.

Huimariina oli jo kaksi vuotta sitten mukana Turun kuningatarkilpailussa, mutta viime kausi katkesi harmittavasti loukkaantumiseen.

– Mitään voi pitää itsestäänselvyytenä. Kisa on tasainen ja kaikilla, jotka pääsivät mukaan, on jännittävä viikonloppu edessä. Kävi kisassa miten tahansa, minulla on tallissa kultakimpale.

Oriiden taistossa on vain yksi suosikki. Lähes voittamattomana pidetty Costello on kerta toisensa jälkeen niitannut vastustajansa kanveesiin. Ville Herttuan perheen tähti selvittää kaikki matkat ja juoksupaikat.

Pitää kuitenkin muistaa, ettei Costello ole Rovaniemellä voittanut vielä yhtään osamatkaa. Ei ainakaan ennen heinäkuun viimeistä viikonloppua.