Seppo Pulkkinen johtaa O2:n naisten joukkuetta myös ensi kaudella, miehissä vastuun ottaa Joonas Kaasalainen

Kokenut valmentajavelho Seppo Pulkkinen jatkaa ensi kaudellakin O2-Jyväskylän naisten edustusjoukkueen valmentajana, ja nuoren polven valmentajalupaus Joonas Kaasalainen ottaa vastuun seuran miesten edustusjoukkueesta.

O2:n naisten joukkue on tällä kaudella napsinut I divisioonassa melkein pelkästään voittoja, ja seura on varmistanut jo aikoja sitten nousunsa ensi kaudeksi perustettavaan Liiga B:hen. Sarjajärjestelmä on sellainen, että Liiga B:stä voi kohota aina mestariksi asti.

– Nyt meille aukeaa hieno mahdollisuus ja väylä pitkälle eteenpäin. Mitään en tietysti voi luvata, paitsi sen, että kaikkemme teemme, että olemme keväällä 2020 Salibandyliigan pudotuspeleissä. Se on ehdottomasti tavoitteemme, Pulkkinen sanoo seuran verkkosivuilla.

Kaasalainen on kuulunut O2:n divarijoukkueen valmennusryhmään jo tällä kaudella, mutta ensi kaudeksi hän ottaa vastuukapulan seitsemän vuotta päävalmentajana toimineelta Ilkka Peltoselta.

– Oma motivaationi kehittää joukkueen toimintaa seuraavalle tasolle on erittäin suuri. Kausi on ollut nousujohteinen niin tulosten kuin joukkueen yhteisen tekemisen osalta. Tätä yhteistä tekemistä lähdetään kehittämään myös ensi kaudella, pelaajana Suomen mestaruuden Happeessa keväällä 2014 voittanut Kaasalainen kertoo O2:n sivuilla.

Sekä Pulkkisen että Kaasalaisen sopimuspaperit 1+1-vuotisia.