Serbitähti Djokovic päätti yllättäjä-Millmanin lennon Yhdysvaltain avoimissa

Serbian tennistähti Novak Djokovic eteni Yhdysvaltain avointen miesten kaksinpelin välieriin torstaiaamuna Suomen aikaa. Kaksi kertaa New Yorkissa grand slam -voittoa juhlinut Djokovic passitti australialaisen John Millmanin katsomoon numeroin 6–3, 6–4, 6–4. Sijoittamaton Millman oli kaatanut edellisellä kierroksella elävän lajilegendan Roger Federerin.

Djokovicille välieräpaikka Yhdysvaltain avoimissa on uran 11:s. Hän on voittanut turnauksen vuosina 2011 ja 2015. Djokovicilla on kaikkiaan 13 grand slam -pystiä, viimeisin tuli heinäkuussa Wimbledonin ruoholta.

Djokovic kohtaa välierässä Japanin Kei Nishikorin. Toisessa välierässä vastakkain ovat Espanjan Rafael Nadal ja Argentiina Juan Martin del Potro.

– Kun Kei on pelipäällä, hän jopa viiden parhaan pelaajan joukossa maailmassa, Djokovic kehui japanilaista, joka on rankattu turnauksessa 21:nneksi.

– Hänellä on hieno kahden käden rystylyönti, hän liikkuu hyvin kentällä ja hän on yksi tennismaailman nopeimmista pelaajista.

Naisten kaksinpelin välierissä kohtaavat Yhdysvaltain Serena Williams ja Latvian Anastasija Sevastova sekä Yhdysvaltain Madison Keys ja Japanin Naomi Osaka.