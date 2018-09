Sergio Busquets jatkosopimukseen Barcelonan kanssa – ulosostohinta kohosi 500 miljoonaan euroon

Jalkapalloseura Barcelonan espanjalainen keskikenttäpelaaja Sergio Busquets on solminut vuoteen 2023 asti kestävän jatkosopimukseen, kertoi seura nettisivuillaan torstaina. Samalla Barcelona kohotti Busquetsin ulosostohinnan 200 miljoonasta eurosta 500 miljoonaan euroon.

Busquets, 30, on pelannut Barcelonan ykkösmiehistössä vuodesta 2008 ja on voittanut seurassa seitsemän liigamestaruutta sekä Mestarien liigan kolmesti. Espanjan maajoukkueessa hän on saavuttanut MM- ja EM-kultaa.

Barcelona on sorvannut pitkät jatkosopimukset aiemmin myös Lionel Messin (vuoteen 2021 asti), Marc-Andre ter Stegenin (2022) ja Samuel Umtitin (2023) kanssa.