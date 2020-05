Serie A:n paluupäivän vahvistaminen jatkaa toipumista: "Italia on alkanut palata normaaliin elämään"

Jalkapallon Italian Serie A kertoi torstai-iltana päätöksestään palata tositoimiin 20. kesäkuuta. Italia on ollut yksi koronaviruksen suurimmista kärsijöistä, mutta jalkapallon pääsarja pääsee kesäkuussa käyntiin yli kolmen kuukauden tauon jälkeen.

Maan urheiluministeri Vincenzo Spadafora mainitsi jalkapallon yhdeksi eheyttäväksi tekijäksi, kun maa toipuu koronaviruksesta.

– Italia on alkanut palata normaaliin elämään. On oikein, että jalkapallon pitää tehdä samoin, Spadafora sanoi.

– Liitto vakuutti minulle, että sillä on B- ja C-suunnitelma. Näiden asioiden valossa taistelu mestaruudesta voi jatkua 20. kesäkuuta, Spadafora jatkoi.

Italian jalkapalloliiton puheenjohtaja Gabriele Gravina kertoi ministerille heidän videokokouksessaan, että sarjalla on pudotuspelisysteemi sen varalle, jos sarja joudutaan uudestaan keskeyttämään. Olemassa olevia sijoituksia käytetään, jos sarja lopetetaan kokonaan.

– Meillä oli erittäin hyödyllinen tapaaminen. Alusta asti sanoin, että jalkapallo voi käynnistyä uudelleen, kun kaikki turvallisuusvaatimukset on täytetty, Spadafora kertoi.

Cup käyntiin ensin?

Edellisen kerran Italiassa pelattiin huippujalkapalloa 9. maaliskuuta, jolloin Sassuolo voitti Jesse Jorosen ja Simon Skrabbin Brescian 3–0.

Koronavirukseen on kuollut Italiassa yli 33 000 ihmistä. Kun sarja jälleen käynnistyy, ottelut tullaan pelaamaan suljettujen ovien takana.

– Olen iloinen ja tyytyväinen. Jalkapallon uudelleen aloittaminen viestii toivosta koko maalle, jalkapallopomo Gravina kommentoi.

Järjestäjille uudelleen käynnistäminen tulee olemaan myös painajainen, koska jäljellä olevat Serie A:n kierrokset ja Italian cup pitää sovittaa ahtaaseen kalenteriin. Otteluita on pelaamatta kaikkiaan 127. Suurimmalla osalla joukkueista on jäljellä 12 liigaottelua, mutta osalla enemmän.

Spadafora ehdotti, että Italian cup voisi jatkua jo viikkoa ennen Serie A:ta ja voitaisiin pelata loppuun ennen pääsarjan jatkamista. Cupin välieräparit ovat Inter–Napoli ja AC Milan–Juventus. Välieräpäiviksi on suunniteltu 13.–14. kesäkuuta ja loppuottelun päiväksi 17. kesäkuuta.