Seuramuutos antoi tekijöille työrauhan: "On ensisijaisen tärkeää, että Ykköspesis-joukkue säilyisi"

Jyväskyläläisessä pesäpallon poikajunioripolussa on selkeä haaste: alueella ei ole joukkuetta miesten Superpesiksessä.

– Ainoa ongelma on tällä hetkellä luoda pojille pelaajapolkua. Onneksi on Kirittäret, koska pienille junnuille on tärkeää käydä katsomassa pelejä, Kiri&Kirittäret Juniorien puheenjohtaja Matti Mäkinen sanoo.

Kirin B-juniorit ovat päässeet pelaamaan poikien Superpesistä, minkä lisäksi lahjakkaimmat saavat peliaikaa Laukaan Urheilijoiden Ykköspesis-ryhmässä ja seuraavan tason pelaajat Jyväskylän Lohen Suomensarja-porukassa.

– On ensisijaisen tärkeää, että Ykköspesis-joukkue säilyisi. Jollakin viiveellä pitäisi saada ainakin Superpesis-paikasta taisteleva ykkösen joukkue. Siihen voidaan mennä vaiheittain, Mäkinen pohtii.

– Meillä on nyt niin lahjakkaat ikäluokat B- ja C-junioreissa, että pystyisimme osittain omilla junioreilla ja parilla paluumuuttajalla pelaamaan varmasti aika korkealla.

Turhaan ei kuitenkaan kannata vielä kiirehtiä.

– Ensi alkuun on varmaan järkevää kasvattaa ja vankistaa Laukaan toimintaa. Junioritoiminnan kannalta kuntaraja ei ole ratkaiseva, kunhan lähellä on pelaajapolkuja, Mäkinen sanoo.

Tulevaisuuden suunnitelmia on helpottanut rutkasti se, että Kirin juniorit erkaantuivat talousongelmista kärsineestä emoseurasta, ja että Kirittärien juniorit liittyivät samaan organisaatioon syksyllä 2017.

Mäkisen mukaan pelaajapolut ja junioritoimintaan keskittyminen on helpompaa, kun seuran hallitus keskittyy pelkästään junioritoimintaan, eivätkä aikuisten edustusjoukkueet vie kaikkia resursseja. Samaa mieltä on Kirittärien seurajohtaja Petri Kaijansinkko.

– Siellä on nyt ihmisiä, jotka pystyvät kantamaan huolta ruohonjuuritason toiminnasta ja me voimme keskittyä enemmän Superpesis-toimintaan. Olen ainoa palkallinen ja Nalle ( Jussi Viljanen) tekee pelinjohdon ohessa myyntiä, muut ovat luottamusihmisiä. Meillä eivät resurssit ja työaika millään riitä siihen, se olisi superin budjetista pois. Pelaajapolku on nyt hyvässä mallissa, Kaijansinkko iloitsee.

Muutakin uutta on tulossa. Pesäpalloliiton Keskimaan aluevastaavan Perttu Hautalan mukaan pesäpallo on saamassa oman linjansa Jyväskylän Urheiluakatemiassa. Alustavien neuvotteluiden mukaan toiminta alkaisi ensi vuoden alusta.

– Jos miettii niin sanottua kilpapolkua, akatemian tai muun kautta pitäisi saada lisää harjoituksia lahjakkaimmille, Hautala kertoo linjan tavoitteista.