"Seuran värit viedään synnytyslaitokselle"

Suomalaisessa palloilussa on nähty vuosikymmenten saatossa pitkä lista seuroja, jotka ovat käyneet huipulla ja lentäneet myöhemmin yli laidan. Usein syynä on ollut krooninen rahapula.

– Suomessa mennään varmasti aiempaa enemmän erilaisten mesenaattien suuntaan, liikuntasosiologi Arto Tiihonen uskoo.

Monia suomalaisia palloilusarjoja vaivaavat myös pienet yleisömäärät.

Miesten pääsarjoista jääkiekko liikkuu omilla luvuillaan, mutta pudotus keskiarvoltaan toisena olevaan jalkapalloliigaan on merkittävä.

– Meillä oli jakautunut urheiluliike, joka sittemmin väljähtyi, eikä siihen ole oikein keksitty uutta tilalle, Tiihonen uskoo.

Hyväksi vertailukohdaksi käy Ruotsi, jossa etenkin jalkapalloliiga vetää komeita katsojalukuja, vaikka pelin taso on myös siellä kaukana Euroopan huipusta.

– On se sitten työväenliike tai urheiluseura, niin Ruotsissa paikallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat hurjalla tasolla. Kannattajat ja identiteetti vaativat niin sanotun hyvän vihollisen.

Paikalliskilpailu potkii eteenpäin

Suomessa Tampere on yksi kaupungeista, joissa seurauskollisuus ja "hyvä vihollinen" elävät voimakkaasti.

– Palloilukulttuuri on Tampereella vahvaa ja perinteet pitkät. Seuroissa on ollut hyviä valmentajia, jotka ovat luoneet pohjaa. Innostuksesta se on lähtenyt, ei valmentajille aikoinaan mitään maksettu. Hyvä jos verkkarit saivat, tamperelainen jääkiekkolegenda Kalevi Numminen muistelee.

Numminen, 78, voitti niin pelaajana kuin valmentajana kolme Suomen mestaruutta Tapparassa. Lisäksi hän pelasi kahdesti olympialaisissa sekä seitsemän kertaa MM-turnauksessa ja oli Leijonien päävalmentajana.

– Keskinäinen kilpailu on jääkiekossa potkinut tamperelaisseuroja eteenpäin. Täältä oli parhaimmillaan neljä seuraa samaan aikaan mestaruussarjassa: Tappara, Ilves, Koo-Vee ja Vehmaisten Urheilijat.

Numminen muistuttaa, että jääkiekko pääsi Tampereella aikoinaan olosuhteissa karkumatkalle. Suomen ensimmäinen tekojääkenttä ja jäähalli rakennettiin perinteikkääseen työläiskaupunkiin.

Perinteet ja menestys näkyvät seurauskollisuutena.

– Kyllä täällä melkeinpä seuran värit viedään synnytyslaitokselle. Vähän sellaista hommaa se on, kun mennään vauvaa katsomaan, Numminen naurahtaa.