Shakkiväki kisailee Jyväskylässä viikonloppuna – mestariluokan pelaajia ilmoittautunut kymmenkunta

Jyväskylässä pelataan alkavana viikonloppuna perinteinen Jyväskylän talven shakkiturnaus. Se järjestetään jo 40. kerran ja pelataan Jyväs-Shakin juhlakilpailuna.

Tapahtumasta on tulossa yksi Suomen shakkivuoden kovatasoisimmista viikonlopputurnauksista. Mestariluokan pelaajia on ilmoittautunut kymmenkunta, joista kärkeen on sijoitettu venäläinen Matvey Calchenko. Kaikkiaan kilpailuun odotetaan noin viittäkymmentä pelaajaa.

Jyväs-Shakin järjestämä viisikierroksinen turnaus pelataan Aalto-salilla Jyväskylän ydinkeskustassa. Turnaus alkaa tänään perjantaina kello 19. Lauantaina ja sunnuntaina pelikellot käynnistyvät kello 9.30 ja 14.30. Yleisöllä on vapaa pääsy seuraamaan tapahtumaa.