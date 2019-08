"Siinähän menettää hermonsa, jos pitää rankingia vilkuilla" – SM-kultaa juossut Elmo Lakka haluaa ehdottomasti rikkoa Dohan MM-rajan

Elmo Lakalla on jahti päällä. Saalis on Dohan MM-raja, joka 110 metrin aidoissa on 13,46. Sitä Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Lakka etsi myös Kalevan kisoissa. Alkuerässä kulki 13,57 ja finaalissa 13,70. Vielä raja pääsi karkuun, mutta Suomen mestariksi kotimaassa ylivoimainen Lakka luonnollisesti juoksi.

– Ihan tyytyväinen olen päivän juoksuihin. Lähtöpäätä yritin parantaa toiseen juoksuun ja siinä onnistuinkin. Mutta sen verran riskillä tulin finaaliin, että tuli pari aika kovaa kolhaisua ja ne söivät aikaa. Alkuerässäkin vähän kolisi, mutta ne olivat melko pehmeitä, Lakka kertasi.

Lakan kauden paras on 13,49. Ennätyksellään jyväskyläläisjuoksija on vielä matkalla Dohaan rankingin kautta, mutta Lakka haluaa ehdottomasti päästä rajan alle.

– Siinähän menettää hermonsa, jos pitää rankingia vilkuilla, Lakka murjaisi.

– Tiedän, että meidän lajissa on niin paljon kovia juoksijoita, että se on sitten ihan sadasosista kiinni.

Naisissa Suomen aituritaso on laaja, mutta Lakka joutuu etsimään kovia kilpailuja ulkomailta.

– Olisihan se upeaa, jos meillä olisi sama tilanne, mutta kun tilanne on tämä, niin turha jossitella. Toivottavasti naiset potkisi esimerkillään meitä vähän perseelle, Lakka kommentoi.

Kalevan kisojen finaalissa kukaan ei ollut lähelläkään Lakkaa. Santeri Kuusniemi oli toinen ajalla 14,28, ja 14,31 juossut Ilari Manninen varmisti JKU:lel aidoista toisen mitalin.

– Alkukausi on mennyt perusjuoksuilla 14 sekunnin tuntumaan, joten tämä oli pettymys. Mulla on tänään ja oikeastaan viime viikkokin jostain syystä väsyneet jalat. Mutta tietysti mitali on Kalevan kisoista aina hyvä juttu, Manninen mietti.

JKU dominoi kilpailua, sillä Juuso Peltola oli neljäs ja Miska Sundberg viides. Neljä aituria viiden parhaan joukossa kertoo aika paljon jyväskyläläisestä aitaosaamisesta.

– Meillä on hyvät olosuhteet ja osaavat valmentajat. Ja kyllähän me varsinkin Miskan ja Juuson kanssa treenataan yhdessä ja se vie eteenpäin, Manninen kertoi.

JKU:n 200 metrin juoksijat pistivät mitalien kirkkaudessa jopa aitureita paremmaksi, sillä Hanna-Maari Latvala ja Anniina Kortetmaa toivat Jyväskylään kaksoisvoiton. Latvalalle mestaruus oli uran yhdestoista.

– Lopussa oli hyötyä, että Anniina oli rinnalla, niin ei voinut alkaa laiskotella, 100 metrillä hopealle juossut Latvala naurahti.

Taistelu voitosta oli tiukka, sillä Latvalan aika oli 23,78 ja Kortetmaa oli vain kuusi sadasosaa hitaampi.

– Täältä en oikeastaan odottanutkaan parempaa aikaa. Valmentaja haluaa, että loppukesästä mennään kovaa, joten tässä on ollut kolmen viikon tiukka treenijakso alla, Latvala kertoi.

Latvala siirtyi Floridan vuosiensa jälkeen viime syksynä sveitsiläisen Laurent Meuwlyn valmennukseen.

– Lähtö oli paremmassa tikissä jenkkivuosina, mutta muuten tuntuu siltä, että tämä sopii mulle paremmin, Latvala kommentoi.

Kortetmaa taisteli tiukasti mestaruudesta, mutta viime metreillä viikonlopun juoksujen kuorma alkoi näkyä.

– Kaarre ja kaarteesta ulostulo menivät hyvin, mutta lopussa tuntui jaloissa. En ole kuitenkaan kovin usein urakoinut molempia matkoja, 100 metrillä jo pronssia juossut Kortetmaa huokaisi.

Mitalin Keski-Suomeen toi myös Saarijärven Pullistuksen Joonas Rinne. Perjantaina 1 500 metriä voittanut Rinne tavoitteli Lappeenrannasta tuplamestaruutta, mutta tasaisessa 800 metrin kisassa Markus Teijula ja Ville Lampinen ehtivät kisaa pitkään johtaneen Rinteen edelle.

– Lähdin kisaan sillä ajatuksella, ettei pelätä mitään. Ajattelin, että jos kukaan ei lähde vetämään, niin menen sitten itse. Ei sitten ihan riittänyt lopussa. Kulta oli tavoitteena, joten on tämä pettymys, Rinne myönsi.