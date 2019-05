Siipirikkoinen JyPK aseeton HJK:n kynsissä – "Kentällä oli aika paljon eroa kokemuksessa"

Jyväskylän Pallokerho oli lauantaina käytännössä tekemättömän haasteen äärellä, kun joukkue pelasi kauden neljännen ottelunsa naisten jalkapalloliigassa. Vieraaksi saapui jo kuusi ottelua pelannut ja niistä jokaisen voittanut HJK Helsingistä.

Kia Voutilainen, Lavdije Begolli, Tiina Tiainen, Tytti Jaakkola, Emmi Manninen ja niin edelleen. Siinä listaa JyPK:n pelaajista, jotka olivat syystä tai toisesta sivussa HJK:ta vastaan. Vihreäpaitojen vaihtopenkillä ottelun alkaessa istuikin vain maalivahti ja kaksi kenttäpelaajaa.

– Begolli on luultavasti jo seuraavassa pelissä mukana. Muut ovatkin sitten enemmän tai vähemmän kysymysmerkkejä, päivitteli päävalmentaja Mikko Manninen tilannetta ottelun jälkeen.

Epäonnisen pelaajatilanteen myötä JyPK oli joutunut tekemään muutoksia kokoonpanoonsa viikon takaisen voitokkaan Åland United -ottelun jälkeen. Esimerkiksi hyökkäyksessä aloitti aiemmin keskikentällä nähty Heini Laaksonen. HJK:n kokoonpano vilisi sen sijaan niin nuorten maajoukkueiden kuin naisten A-maajoukkueen nimiä.

Ottelun ensimmäiset 20 minuuttia JyPK pärjäsi mainiosti, mutta sitten erot alkoivat näkyä. HJK oli selvästi edellä etenkin fyysisesti.

– Kyllähän se näkyi, että nuorella nipulla oltiin liikenteessä. Mielestäni 25 minuuttia oli kontrollissa, mutta sitten omasta päästä lähteminen pallollisena alkoi olla todella vaikeata. Kentällä oli aika paljon eroa kokemuksessa, Manninen summasi.

Alakynnessäkin JyPK puolusti hyvin aina 38. peliminuutille asti. Sitten maalivahti Pauliina Tähtisen avaus nopeassa tilanteessa epäonnistui, ja Sanna Rein joutui kaatamaan pallon saaneen HJK-hyökkääjän. Jutta Rantalan vapaapotkun Tähtinen torjui tolppaan, mutta irtopallossa ensimmäisenä, ja täysin yksin, oli Anna Auvinen. Kokeneelle HJK-pelaajalle maali oli jo kauden viides. Se on paljon, sillä nykyisin Auvinen pelaa puolustajan tontilla.

Toinen puoliaika alkoi jälleen hieman tasaisemmissa merkeissä, ja JyPK sai luotua jokusen hyökkäyksen etenkin oikean laidan ja lahjakkaan Alma Forsténin kautta. Nuorten maajoukkueiden tähtimaalivahti Anna Koivusen vartioimaa HJK-maalia kotijoukkue ei kuitenkaan koko ottelun aikana päässyt hätyyttelemään. Kulmapotkutkin kirjattiin vieraille lukemin 0–13.

Lopullinen ratkaisu syntyi 66. minuutilla, kun Ashley Riefner murtautui vasemmalta laidalta JyPKin boksiin, syötti takaviistoon ja Rantala iski 0–2-osuman. 19-vuotiaalle maalitykille osuma oli kauden seitsemäs seitsemässä ottelussa.

JyPK osoitti viikko sitten vieraspelissä kykenevänsä haastamaan sarjan ennakkosuosikkeja haettuaan Ahvenanmaalta voiton. HJK osoittautui auttamatta liian suureksi haasteeksi, niin rikkonaisella ryhmällä kotijoukkue otteluun joutui.

Takana on nyt neljä ottelua, ja niistä tuloksena kolme tappiota sekä yksi voitto. Hyvän harjoituskauden jälkeen se ei ole pistemäärä, jota mitalitavoittein liigaan lähteneet jyväskyläläiset odottivat. Ensi lauantaina pelataan jälleen Jyväskylän Harjulla, kun vieraaksi saapuu Tikkurilan Palloseura.

Toivottavaa olisi, että jo tuohon otteluun JyPK saisi avainpelaajiaan katsomon sijasta viheriölle.

– TiPS on HJK:n tavoin todella hyvin palloa liikuttava joukkue. Meidän pitää katsoa meidän korkeaa prässiä, koska sen kanssa oltiin aika pahasti vaiheessa. Valitettavasti on pakko katsoa ensin, ketä meillä on terveenä, ja lähdettävä sitä kautta rakentamaan, Manninen suunnitteli.