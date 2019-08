Siirtopommi SM-liigassa: Jesse Puljujärvi palaa Kärppiin vuoden mittaisella sopimuksella – "Fysiikka, taidot ja lahjakkuus riittävät varmasti NHL:ään"

Edmonton Oilersia NHL:ssa kolme kautta edustanut Jesse Puljujärvi palaa kotimaiseen SM-liigaan. Puljujärvi on solminut vuoden mittaisen sopimuksen Kärppien kanssa.

Sopimuksessa on optio, jonka mukaan Puljujärvellä on 1. joulukuuta saakka oikeus siirtyä takaisin NHL:ään. Hän on harjoitellut Kärppien mukana jäätreenien alettua.

– Kroppa tuntuu hyvältä ja terveenä ollaan. Mukava tulla takaisin Ouluun ja Kärppiin ja päästä auttamaan joukkuetta, Puljujärvi sanoo seuran tiedotteessa.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho on seuran kasvatin paluusta mielissään.

– Upea juttu, että Jesse päätti tehdä meidän kanssamme koko kauden kattavan sopimuksen. Hänen fysiikkansa, taitonsa ja lahjakkuutensa riittävät varmasti NHL:ään. Haluamme olla mukana auttamassa ja tukemassa Jesseä kohti sitä tavoitetta, Aho toteaa.

Puljujärvi on pelannut tähän mennessä NHL:ssa 139 ottelua, joissa hän iski tehot 17+20=37. Edellisen kerran hän pelasi Kärpissä kaudella 2015-2016.

JYP pääsee yrittämään Puljujärven pimentämistä heti kauden alussa. Kärpät saapuu vieraaksi Hippokselle JYPin kauden viidennessä ottelussa 21. syyskuuta.