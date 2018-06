Sir Alex Ferguson pääsi kotihoitoon

Jalkapallojoukkue Manchester Unitedin pitkäaikainen valmentaja Sir Alex Ferguson on päässyt sairaalasta kotihoitoon, kertoo brittilehti The Sun. Lähteiden mukaan valmentajalegendan toipumisennuste on lupaava.

Ferguson sai toukokuun alussa aivoverenvuodon, minkä seurauksena hänet leikattiin.

Ferguson oli Manchester Unitedin pitkäaikaisin valmentaja. Hän toimi Unitedin peräsimessä vuodesta 1986 vuoteen 2013. Skotlantilaisen Fergusonin,76, alaisuudessa United voitti muun muassa 13 Valioliigan mestaruutta, kaksi kertaa Mestareiden liigan sekä viidesti FA Cupin.