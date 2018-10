Sirukasson ravasi 57 000 euroa Pihtiputaalle

Tampereella ajettiin neljävuotiaiden suomenhevosten suurin vuosittainen kilpailu eli Kriterium. Siinä kiri parhaimmaksi pihtiputaalaisori Sirukasson, jonka suoritus palkittiin muhkealla 57 000 euron summalla.

Väinö ja Teemu Tavaststjerna ovat hevosen omistajat.

– Lopussa huusin maalin kohdalla sata nolla. Tämä kilpailu oli tavoitteena. Teemu on minun poika ja Väinö on isä, itseänsä asioiden hoitajaksi kuvaillut Jukka Tavaststjerna riemuitsi.

– Kuninkuusraveissa juttelimme Mika Forssin kanssa. Hän sanoi silloin, että syksyllä on Teivossa meidän päätavoite. Näin ollen kiitokset kuskille ja valmentajalle sekä kaikille taustajoukoille tästä.

Sirukassonin valmentaja on nastolalainen Ari Viander, joka on Pihtiputaalta lähtöisin. Myös hän pääsi nauttimaan uransa makeimmasta voitosta.

– Olimme Arin kanssa samalla luokalla. Kun Sirukasson oli puolitoistavuotias, isä soitti hänelle, että ottaako hevosen opetukseen.

Sille tielle se sitten jäi, Jukka Tavaststjerna muisteli.

Kriteriumin finaalista on nyt saatu neljän syksyn aikana kolmesti ykkösrahat Keski-Suomeen. Hankasalmelaisen Raivion tallin Ellin Sisu ja Tähen Toivomus olivat toissa ja sitä edellisenä vuonna parhaimmat.

– Mika Forss on tehnyt Sirukassonin ohjastajana hyvää työtä. Hän on luottanut hevoseen ja ajanut sen ehdoilla. Ei ole vaatinut enempää, mitä hevonen on pystynyt esittämään, Ari Viander kehui.

Pelihevosiin lukeutunut Sirukasson aloitti kirinsä päätöskierroksen alkupuolella toisesta parista ulkoa. Suosikki Jostois ei onnistunut sen edestä.

– Ensinnäkin startti piti ajaa ravia emmekä saa jäädä karikoihin. Mietin vaan oman hevosen vahvuuksia enkä toisten, Mika Forss kommentoi.

– Onneksi matkavauhti pysyi tosi kovana. Meillä ei oikein ollut muuta kuin tarkkailla ja hyvissä ajoin lähteä kiriin. Ajattelin, että hevosen on ilman muuta annettava polkea sieltä asti. Loppupelissä alkoikin sataa meidän laariin. Kun takaa ei tullut uhkaa, maalitikulla oli ilon tunne.

– Tätä silmällä pitäen on ajettu koko kausi. Hevonen on hirmu lahjakas, mutta ei missään tapauksessa vielä valmis, Mika Forss päätti.

TOTO76 LÄHTÖ LÄHDÖLTÄ:

Lähtö 1, nro 2 Tarun Tykki: Spurttasi sisäratajuoksun jälkeen terävästi. -Odotettiin vaan, että aukeaa reikiä, sillä tuo hevonen tulee lopussa. Minulla oli siihen luotto, Rauno Oikarainen vakuutteli. Viidenneksi pelatuin, 10,42 %. Rivin arvo 1,50 euroa.

Lähtö 2, nro 3 Sirukasson: Aloitti 800 metriä ennen maalia kirinsä toisesta parista ulkoa. -Tämä on vahva hevonen eikä ole parhaimmillaan lyhyissä rytmin vaihdoksissa, Mika Forss perusteli. Toiseksi pelatuin, 26,77 %. Rivin arvo 4,40 euroa.

Lähtö 3, nro 5 Lord Ivar: Irtosi keulajuoksun jälkeen. -Vaikka tämä on aika iso hevonen, jalka liikkuu tiuhasti, Juha Utala kuvaili. Toiseksi pelatuin, 25,38 %. Rivin arvo 14,30 euroa.

Lähtö 4, nro 4 Chief Orlando: Eteni ensimmäisen kaarteen jälkeen kärkeen. -Kiihdytyksessä piti mennä vähän matkaa ennen kuin pääsimme keulaan, mutta loppupelissä kaikki meni tosi helposti, Mika Forss kertasi. Kohteiden pelatuin, 73,97 %. Rivin arvo 23,80 euroa.

Lähtö 5, nro 8 Välähdys: Ampaisi lyhyessä ryhmässä heti piikkipaikalle. -Oli oikein miellyttävä tehtävä, lainaohjastajana toiminut Harri Kotilainen myhäili. Eniten pelattu, 65,96 %. Rivin arvo 33,50 euroa.

Lähtö 6, nro 2 Lewis Ale: Piti toiset vaikeuksitta takanaan. -Oli lähinnä vain rinnalla juossutta Marrakeshia vastaan ajamista, Tuomas Korvenoja tiivisti. Kolmanneksi pelatuin, 17,98 %. Rivin arvo 108,10 euroa.

Lähtö 7, nro 15 Tir Du Caux: Aloitti 3100 metrin tasoituksessa nousunsa neljännestä parista ulkoa. -Kun loppusuora aukesi ja käänsin vapaalle radalle, hevonen puristi hyvällä juoksupäällä ohi, Iikka Nurmonen kehaisi. Viidenneksi pelatuin, 8,33 %. Rivin arvo 409,10 euroa.