Sitkeä Anything For You ravasi kakkoseksi Ruotsissa, valmentaja seurasi menoa koronarajoitusten vuoksi Suomessa

Risto Airaksisen valmentama Anything For You matkasi Solängetin pronssidivisioonaan lauantaiksi. Erik Adielsson ajoi Jaakko Kyrön ruunan kakkoseksi. Suomalaisjuhla täydentyi, kun Kaptah nousi kolmanneksi.

Adielsson lähti kirikaistalle kierros ennen maalia. Keulahevonen, suosikki Jackpot Vrijthout ohitettiin helposti, ja Anything For You pääsi keulaan loppusuoran alussa. Everest Sisu seurasi suomalaishevosta kirissä ja pinkaisi ykköseksi ajalla 14,2a/2640m. Anything For You oli erinomainen kakkonen ja tienasi 55 000 kruunua.

Petri Salmelan valmentama Kaptah kiri vahvasti kolmanneksi.

– Anything For You ei yleensä tee noin pitkiä kirejä, mutta tänään se oli sitkeä. Esitys oli tosi hyvä. Jatkamme viikon päästä Bergsåkerissa, vaikkei maili ole suosikkimatka. Hevonen on Tamara Skutnabbin luona Sundsvallin lähellä, kertoi Airaksinen, joka itse seurasi lähtöä koronarajoitusten vuoksi Suomessa.