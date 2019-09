Sitkeä Suomi haastoi hyvin, mutta Italian rutiini riitti Ratinassa

Upea taistelu, mutta palkintoa se ei tällä kerralla tuonut. Suomi haastoi neljä kertaa jalkapallon historiassa maailmanmestaruutta juhlineen Italian, mutta lopulta mielenkiintoisen väännön jälkeen Ratinan stadionilla juhli vierasjoukkue. Ottelu päättyi 1–2 (0–0).

– Meillä oli avaimet pisteisiin, joten tulos harmittaa, Suomen toppari Sauli Väisänen myönsi Viasatin haastattelussa.

Väisänen oli Suomen epäonnen soturi, sillä Italian voittomaali syntyi rankkarista, joka syntyi Väisäsen käsivirheestä. Tuomio oli kaikkea muuta kuin selvä.

– Sen infon perusteella, mikä meille annettiin, se oli väärä pilkku. Käteen osui, mutta jos se tulee noin läheltä, ei se ole pilkku, Väisänen totesi.

– Rankkarituomio kaivaa, mutta vaikea sitä on vielä kommentoida. Sääli vaan, kun noustiin taistelemaan arvokkaista pisteistä. Mutta tällaista tämä jalkapallo on, päävalmentaja Markku Kanerva kommentoi.

Yhtä kaikki. Kolme pistettä lähti Italiaan. Suomi jäi nollille, mutta syytä liikaan murheeseen ei ole. Suomen tilanne on yhä erinomainen karsintalohkossa ja EM-paikka vuoden 2020 kisoihin on edelleen todennäköinen.

Suomi aloitti ottelun vahvasti. Pieni painostusjakso tuotti Suomelle erittäin vaarallisen kulmapotkun, joka päättyi toppari Joona Toivion laukaukseen pienestä kulmasta. Se ei osunut maalipuiden väliin.

Jakson puolivälin jälkeen maineikas vierasjoukkue otti väkisin pelin hallinnan. Ja myös maalipaikoille Italia pääsi. Komeimman yrityksen maalintekoon esitti Stefano Sensi, jonka tyylikäs volley olisi monelle maalivahdille mennyt sisään. Suomen onneksi Lukas Hradecky ei kuulu niihin vahteihin. Hradeckyn torjunta oli huikea.

Avausjakson loppupuoli oli Suomen osalta lähinnä selviämistaistelua. Paikkoja osui niin Federico Chiesalle kuin Ciro Immobilelle, mutta Suomi kesti pystyssä kongin kumahdukseen asti. Ja olihan juuri ennen taukoa Suomellakin vaarallinen erikoistilanne. Paulus Arajuuri ei aivan ylettänyt Robin Lodin vapaapotkuun.

Toisen jakson Suomi aloitti taas tuoreella ilmeellä. Huuhkajat onnistui jarruttamaan Italian vauhtia, mutta nyt vieraat onnistuivat maalinteossa. Chiesan keskitys löysi Arajuurin päänupin kautta Immobilen, joka viimeisteli komeasti Italian johtomaalin.

Mutta paljon nyky-Suomen vahvuudesta kertoo se, että Suomi ei tappioasemasta hätkähtänyt. Esiin nousi, kukapa muukaan, Teemu Pukki. Pukki haastoi Italian puolustajat rankkarialueella, sai kaipaamansa kontaktin, meni nurin ja ampui rankkarin sisään: 1–1. Jos 72. minuutilla syntynyt maali olikin henkilökohtaista osaamista, sitä tuuletettiin sitten komeasti koko joukkueen omalla koreografialla.

Riemua Ratinassa kesti kuitenkin vain seitsemän minuuttia. Sitten Italia sai oman pilkkunsa, eikä Jorginho erehtynyt, vaikka Hradecky hyvin pilkussa olikin mukana.

Lähes samaan aikaan toisaalla. Suomen kanssa lohkon kakkossijasta kamppailevat Armenia ja Bosnia ja Hertsegovina kohtasivat edellisen kotikentällä. Armenia voitti hieman yllättäen 4–2, ja on näin Suomen lähin uhkaaja karsintalohkossa.

Suomella on nyt 12, Armenialla 9 ja Bosnia ja Hertsegovinalla 7 pistettä. Sen sijaan torstaina Suomelle hävinnyt Kreikka on jo ulkona, sillä se jäi kotonaan 1–1-tasapeliin Liechtensteinin kanssa. Kreikalla on 5 pistettä.