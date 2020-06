Sivusto: ManU ei maksa ihan maltaita Jadon Sanchosta – Dortmundin pyyntö päälle sadan miljoonan

Englannin jalkapallomaajoukkueen laitahyökkääjää, Saksan Bundesliigan Dortmundissa loistokauden pelannutta Jadon Sanchoa on siirtohuhuissa viety ahkerasti takaisin Englantiin. Sanchon perässä on vahvimmin Manchester United, mutta mutkia on vielä matkassa 20-vuotiaan suurlupauksen siirron tiellä.

Sky Sportsin mukaan United ja Dortmund ovat aikamoisen kaukana toisistaan. Dortmundin asettaman pyyntöhinnan on mainittu olevan päälle sata miljoonaa puntaa pelaajasta, josta saksalaisseura pulitti kahdeksan miljoonaa puntaa Manchester Citylle kesällä 2017. ManU:n lähteet puolestaan kertovat Sky Sportsille, että seura ei maksa 50 miljoonaa puntaa enempää.

Sky Sports mainitsee lisäksi, että 17 maalia ja saman verran maalisyöttöjä Dortmundille juuri päättyneellä liigakaudella koonnut Sancho olisi kiinnostunut palaamaan Englantiin. Hänellä on vielä kaksi vuotta jäljellä sopimusta Dortmundin kanssa.