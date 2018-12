Solid game, totesi tyytyväinen JBA-rehtori Tupamäki

Alussa johtoon. Sen jälkeen aseman säilyttäminen kontrolloidusti. Sellainen lienee jokaisen valmentajan toiveissa, oli kyse mistä pallopelistä tahansa. Tuota ihannekaavaa noudatteli Jyväskylä Basketball Academy lauantaina, kun se kaatoi Kouvolan Korikouvot lukemin 76–61 (21–12, 19–15, 18–18, 18–16).

– Se oli kokonaisuudessaan niin sanotusti solid game. Yksi lyhyt kehnompi jakso sattui kolmannen erän alkuun, mutta muuten hyvin tasainen esitys ilman mitään isompia ongelmia. Aika paljon kertoo sekin, että yhden aikalisän jouduin ottamaan koko pelin aikana, JBA:n päävalmentaja Mikko Tupamäki jutteli tyytyväisenä.

Erityisen hyvin JBA onnistui puolustuspäässä. 61 päästettyä pistettä on erittäin vähän, kun ottaa huomioon sen, että Korikouvojen joukkueessa on paljon liigakokemusta tältäkin kaudelta. Hyökkäyspäässä JBA:n tehokkain oli Valtteri Leppänen, joka teki 18 pistettä.

– Valtteri teki eniten pisteitä ja pelasi erittäin hyvin, mutta onnistujia oli paljon muitakin. Esimerkiksi Anton Kankaanpää oli tosi isossa roolissa meidän puolustuspelissä, hän napsi tärkeitä riistoja ja Antonilla oli sellainen rauhoittava vaikutus meidän pelaamiseen, Tupamäki kehui.

– Se oli erittäin erittäin hyvä juttu, että saatiin tehtyä pisteitä korin alta. Ei olla isokokoisin joukkue, mutta nyt tehtiin noin 40 pistettä kolmen sekunnin alueelta. Sen eteen ollaan tehty paljon töitä, Tupamäki iloitsi.

Kokonaisuutena JBA:n iltaan mahtui lähinnä pelkkiä onnistujia ja olipa kentällä yksi tuorekin kasvo. 18-vuotias Ville Virtaharju pelasi ensimmäiset minuuttinsa JBA-paidassa ja teki yhden korinkin.

– Hän on harjoitellut jo aika paljon meidän kanssa ja on pelannut divari B:ssä hyvin. On aina hienoa saada uusia junioreita mukaan, Tupamäki muistutti.