Sosiaalinen media toi rahat ammattimaiseen urheiluun

Lotta Harala harjoituskentällä, kuntosalilla, kokkaamassa terveellistä ruokaa ja rentoutumassa treenien jälkeen uima-altaalla. Kuvia muotikuvauksista, mutta myös urheilijan hikisestä arjesta.

Aitajuoksija Haralan Instagram-tili kerää runsaat 325 000 seuraajaa, ja hänen yksittäisiä päivityksiään peukuttaa tuhansia ihmisiä.

Haralan mukaan hänen sosiaalisen median brändinsä muokkaantui tavallaan puolivahingossa vuosien varrella, mutta nykyään se on osa hänen työtään.

– Olen miettinyt sitä, miten voin luoda itselleni resurssit ammattimaiseen urheiluun. Minulla on muutama pääyhteistyökumppani ja muutama pienempi tai lyhytaikainen kumppani, Harala kertoi marraskuussa Lentopalloliiton järjestämässä naisten urheiluun liittyneessä tilaisuudessa.

Harala vieroksuu yleisurheilijoidenkin suusta kuultua valitusta resurssien puutteesta ja siitä, mikseivät urheilijat saa enempää tukea lajiliitoltaan Urheiluliitolta.

– Valittaminen on vastoin minun luonnettani. En halua ajatella sellaisia asioita, joiden mukaan minulla olisi rajoitteita ammattimaisesti urheilemisessa, Harala korosti.

Työhyvinvointia yrityksille

Harala, 26, on koulutukseltaan liikuntaneuvoja, joten terveelliseen elämään opastavat some-päivitykset ovat hänelle luontevia. Sellainen sisältö on kysyttyä yrityksissäkin.

– Voin tarjota yrityksille työhyvinvointipäiviä, ravitsemusluentoja, mentaalipuolen luentoja tai muuta, mikä liittyy urheiluun tai liikuntaneuvojan koulutukseen, Harala kertoi ja korosti, että kilpailukaudella hän keskittyy täysin urheiluun.

Sosiaalinen Harala pitää esiintymisestä ja kuvauksista, mikä auttaa yritysyhteistyön rakentamisessa.

– Tämä on ruokkinut itse itseään. Yritykset ovat ottaneet minuun yhteyttä, ja minulla on heille valmis paketti, mitä voin tarjota. Some-näkyvyys on siinä iso osa, Harala valotti.

Hän haluaa olla esikuva, eikä hyväksy yhteistyökumppaniksi yrityksiä, joiden arvoja ei pysty tunnustamaan omikseen.

Epäily muuttui ihailuksi

Harala myöntää, että häntä katsottiin urheilupiireissä alkuun vähän kieroon sosiaalisen median aktiivisen käytön takia. Häntä pidettiin jopa urheilijana epäuskottavana, mutta tilanne on kääntynyt.

– Monet ovat tulleet kysymään minulta, miten olen tämän tehnyt.

Harala uskoo, että naisurheilijalle some-julkisuuden rakentaminen voi olla jopa helpompaa kuin miehille. Naisille on jotenkin hyväksytympää "avautua".

Harala jakaa somessa myös urheilu-uran hankalia vaiheita. Elämä ei ole vain kauniita kuvia, sillä riittämättömyyden tunne on hänellekin tuttu.

– Urheilijan polulla on hankalia vuosia ja loukkaantumisia. Silloin näkyvyys mediassa on vähäisempää, mutta minulla yhteistyökumppanit ovat pysyneet. Minulla on heille muutakin tarjottavaa kuin urheilutulokset, Harala sanoi.