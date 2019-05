Sotkamon nuoret pieksivät Laukaan – "Pastori" teki silti ilahduttavaa historiaa Hippoksella

Neljä jaksoa se vaati, että Laukaan Urheilijat sai sisäpelinsä auki miesten Ykköspesiksessä. Jyväskyläläispesäpalloilun konkari Pasi Rajala löi ja Eemeli Paldanius toi seurahistorian ensimmäisen juoksun, ja nuoriso-osasto otti mallia olemalla vastuussa seuraavasta neljästä.

Se ei kuitenkaan riittänyt, kun Sotkamon Jymyn parikymppiset tulivat Hippokselle, voittivat jaksot 0–2 (0–2, 6–10) ja lähtivät pois sarjapisteet mukanaan.

– Sotkamo oli ehkä valmistautuneempi tähän peliin. Meillä vähän kävi huonoa tuuriakin, 38-vuotias Rajala tiivistää pelin tuoreeltaan.

Kuten kauden avauspelissä Ulvilan Pesä-Veikkoja vastaan, myös nyt Laukaan sisäpelissä ruuti oli alkuun märkää. Kolmostilanteita tuli avausjaksoon harvakseltaan, ja viimeistely oli vaatimatonta.

Toisen vuoroparin tasoittavalla Sotkamo hyödynsi Laukaan nuorten virheet. Ensin 19-vuotias lukkari Santeri Räisänen ryntäsi liian kauas kotipesästä Ville Veittikosken näpyn perään, eikä ehtinyt takaisin ajoissa. Heti perään 22-vuotias kolmoskoppari Teemu Repo räpelsi Janne Hyvösen pitkän lyönnin räpylästään maahan.

Toinen jakso alkoi lupaavasti Rajalan ja jokeri Veikka Keinäsen lyödyillä juoksuilla, mutta sitten alkoi kehutun ulkopelin hämminki. Sotkamo teki toisella sisävuorollaan viisi juoksua Laukaan huolimattomuus- ja kommunikaatiovirheistä.

Laukaa pääsi pariin otteeseen vielä juoksun päähän, mutta Sotkamo meni menojaan.

No, juoksutilasto on sentään vihdoin avattu. Kolmostilanteita tuli jo 17 edellisen pelin yhdeksään verrattuna. Suunta on silti vain ylöspäin.

– Menee alkukylmyyden piikkiin. En usko, että kotiutuksen kanssa tulee olemaan jatkossa ongelmia, Rajala arvioi.

Rajala (1 lyöty/1 tuotu juoksu) joutuu muiden konkareiden, kuten jokeri Olli Kiiverin (1/0) ja Ilkka Ylitalon (0/2) kanssa vielä pitämään nuorisokaartin ajatukset kasassa.

Jos vanhojen konnien ja 18–22-vuotiaiden yhteistyö ei ole vielä peleissä loistanut, kopissa homma toimii.

– Hyvin on sujunut. Vähän erilaiset jutut, mutta pesäpallo yhdistää. Ovat hyviä poikia. Ehkä he kehittyvät, kun saavat alkujännityksensä pois, Rajala pohtii.

Erityisellä mielenkiinnolla hän on seurannut ykkösvahti Ville Hyvösen otteita.

– Ville tekee aktiivista työtä koko pelin ajan ja jaksaa taistella. Hänellä on koko ajan ajatus pelissä.

Seuranta ja kunnioitus toimii myös toiseen suuntaan.

Siilinjärven Pesiksestä Laukaaseen lukkaroimaan tullut Santeri Räisänen on saanut oppia jo paljon vanhemmilta pelaajilta.

– Tosi hyvin olen tullut toimeen heidän kanssaan, oppia saa ja sitä rataa, Räisänen heittää.

Vasta ylioppilaaksi valmistunut Räisänen on toistaiseksi saanut kulkea Siilinjärvi–Keski-Suomi–väliä lukuisia kertoja. Laukaaseen ylipäätään hän tuli peliajan perässä.

– Tavoitteenani on tietysti kehittyä ja päästä mahdollisimman paljon pelaamaan.

Räisäsen avuista Laukaa saa nauttia vielä reilun kuukauden, ennen kuin hän aloittaa asevelvollisuutensa.

Nyt joukkueen fokus on kuitenkin siinä, että harhailut ja kommunikaatiokatkokset vähenevät ja että nuoret ja vanhat löytävät yhteisen sävelen. Se on myös "Pastori" Rajalan henkilökohtainen tavoite, siis voittamisen lisäksi.

– Haluan kuitenkin päästä auttamaan nuoria poikia heidän urillaan, Rajala kertoo.

Laukaa jatkaa Ykköspesis-urakkaansa seurahistoriansa ensimmäisellä vieraspelillä Ylivieskassa.

– Suvannolle on aina mukava mennä. Uskon, että pelimme aukeaa ja otamme kolme pistettä Ylivieskasta, Rajala lupaa.