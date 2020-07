Southampton ja videotuomari masensivat Bournemouthin

Southampton synkensi reilusti Bournemouthin tilannetta jalkapallon Englannin Valioliigassa, kun se haki raitapaitojen vieraana 2–0-voiton. Southamptonin ratkaisijana hääri jälleen Danny Ings, vaikka englantilainen epäonnistukin rangaistuspotkussa toisella puoliajalla.

Ings tulitti vieraiden voittomaalin 40 minuutin pelin jälkeen Bournemouth-boksin tuntumasta. Englantilainen on tehnyt kuusi maalia kahdeksassa edellisessä ottelussaan. Kaikkiaan Ings on tehtaillut Southamptonille 21 maalia, mikä oikeuttaa maalipörssin toiseen sijaan.

Ottelun lisäajalla Bournemouth-vaihtopelaaja Sam Surridge törkkäsi pallon Southamptonin verkkoon pitkän rajaheiton jälkeen. Osuma kuitenkin hylättiin videotuomari VAR:n tekemän videotarkastuksen jälkeen, sillä Bournemouthin hyökkääjä Callum Wilson oli paitsioasemassa.

Che Adams tykitti vielä Southamptonin toisen osuman seitsemän lisäminuutin jälkeen.

Sijalle 19 olevan Bournemouthin tilanne on synkkä. Se on kolme pistettä perässä viimeisellä säilyjän paikalla olevaa Watfordia, joka on pelannut ottelun vähemmän. Joukkueen nousuhaaveet ovat erittäin ohuet, sillä joukkueella on myös 17:ntenä olevaa Watfordia huonompi maaliero.

Bournemouthin kanssa 31 pisteessä on Aston Villa, joka kohtaa viimeistä edellisessä ottelussaan Arsenalin.

Bournemouth pelaa kauden viimeisen ottelunsa viikon päästä sunnuntaina Evertonin vieraana.

Southampton on 11:ntenä.

Sunnuntain toisessa ottelussa kohtaavat seitsemäntenä oleva Tottenham ja neljättä sijaa pitävä Leicester.