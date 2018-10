Southgate jatkaa Englannin valmentajana – valitsi 18-vuotiaan maajoukkueeseen

Gareth Southgate jatkaa Englannin miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajana Qatarin vuoden 2022 MM-kisojen yli. Southgate on valmentanut Englantia syksystä 2016.

Hänen alkuperäisen sopimuksensa oli määrä kestää vuoden 2020 EM-turnaukseen, mutta Englannin jalkapalloliitto FA ilmoitti torstaina jatkopestistä. Englanti sijoittui kesällä pelatuissa MM-kisoissa neljänneksi.

Southgate nimesi torstaina 25 pelaajan ryhmän Kansojen liigan lokakuun vierasotteluihin Kroatiaa ja Espanjaa vastaan. Mukana on kolme ensikertalaista: Borussia Dortmundin Jadon Sancho, Chelseasta Derbyssä lainalla pelaava Mason Mount ja Leicesterin James Maddison.

Sancho on 18-vuotias, joten hän on poikkeuksellisen nuori pelaaja Englannin maajoukkueessa. Joukkueen keski-ikä on BBC:n mukaan vain 23,9 vuotta.