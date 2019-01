Spartakilta vahvistus: Eremenkon pelit seurassa ohi

Suomalaisjalkapalloilija Roman Eremenkon sopimus venäläisseuransa Moskovan Spartakin kanssa on purettu, seura kertoi keskiviikkona. Venäläislehti Sport-Ekspress kertoi Eremenkon sopimuksen purkamisesta jo kolme viikkoa sitten, mutta nyt asialle saatiin sitten sinetti.

– Sopimus purettiin tänään. Roman Eremenko on hyvä pelaaja, mutta en voi luvata hänelle paikkaa avauskokoonpanoon. Hänen pelipaikalleen on nuorempia pelaajia. He eivät ehkä ole vielä Romanin tasolla tietyissä asioissa, mutta he kehittyvät, Spartakin valmentaja Oleg Kononov kertoi seuran sivuilla.

Eremenko teki sopimuksen Spartakin kanssa elokuussa ja palasi pelikentille lokakuussa kokaiinikärystä saamansa kahden vuoden kilpailukiellon päätyttyä. Hän pelasi neljässä liigapelissä, kahdessa Eurooppa-liigan pelissä sekä yhdessä Venäjän cupin ottelussa. Loukkaantuminen päätti pelit marraskuussa.