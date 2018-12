Stamkos johtaa Tampa Bayn rynnistystä NHL-kaukaloissa

Kolme maalia, 700 tehopisteen rajan ylittäminen ja joukkueelle seitsemäs peräkkäinen voitto olivat Tampa Bay Lightningin kapteeni Steven Stamkosin saldo jääkiekon NHL:n tiistain vastaisen yön kierroksella.

Stamkos, 28, nosti joukkueensa kahdesti tasoihin ylivoimamaaleillaan ja viimeisteli lisäksi irtioton huipentaneen 5–2-maalin, kun Tampa Bay kukisti New York Rangersin 6–3. Stamkos on summannut viidessä viime ottelussa hurjat tehot 7+3=10, kun Tampa Bay on paaluttanut asemaansa itälohkon ja koko NHL:n kärjessä.

– Tunnen oloni itsevarmaksi. Olemme saaneet homman toimimaan ylivoimalla ja luoneet paikkoja, Stamkos summasi muutaman menestystekijän joukkueensa verkkosivuilla julkaistulla videolla.

Stamkos on urakoinut NHL:ssä 696 ottelua pistein 363+338=701. Pelaajana hän on parhaassa iässään ja on palannut huipputasolleen parin vuoden takaisen pahan polvivamman jälkeen.

– Edellisestä hattutempusta olikin jo aikaa. Toivottavasti seuraava tulee nopeammin, yli neljä vuotta sitten viimeksi hattutempun tehnyt Stamkos tuumi NHL:n verkkosivuilla.

Rantasen asema uhattuna

Stamkosin tämän kauden alku oli vaisu maalien suhteen, kun hän teki ensimmäisten kymmenen ottelun aikana vain yhden täysosuman.

Tampa Bayn laajasta hyökkäyskalustosta riittää tekijämiehiä useaan ketjuun, ja joukkue on yksi vahvimmista mestariehdokkaista. Pistepörssissä Stamkos on tehoin 15+18=33 sijalla 23, mutta joukkuetoverit Nikita Kutsherov (12+33=45) ja Brayden Point (21+20=41) hamuavat kärkeen.

Kutsherov nousi tasapisteisiin Coloradon Nathan MacKinnonin kanssa ja on enää kolme pistettä pistepörssiä johtavan Mikko Rantasen perässä.

Rantasen Colorado ei pelannut tiistain vastaisena yönä, mutta suomalaisista Joonas Donskoi onnistui kartuttamaan pistetiliään. Donskoi pohjusti 4–2-maalin, kun San Jose voitti New Jerseyn 5–2. Donskoi katkaisi vastustajan syötön omalla alueella, ja kiekko päätyi Timo Meierille. Sveitsiläinen Meier ja Donskoi porhalsivat vastahyökkäykseen, jonka päätteeksi Meier viimeisteli ottelun toisen täysosumansa.