Stanley Cup -pokaalin paluulle Suomeen ensimmäinen takaisku – ensimmäinen suomalainen kotimatkalle NHL:n pudotuspeleistä

Chicago Blackhawksin puolustajan Olli Määtän urakka jääkiekkoliiga NHL:n varsinaisissa pudotuspeleissä päättyi ensimmäisenä suomalaisena, kun Vegas Golden Knights otti neljännen voittonsa maalein 4–3. Suomalaispelaajaton Vegas eteni kahdeksan parhaan joukkoon voitoin 4–1.

Länsilohkon ykkössijoitettu Vegas puristi voiton kolmannessa erässä Alex Tuchin maalilla. Sitä ennen selkä seinää vasten pelannut Chicago oli ehtinyt johtaa ottelua jo 2–0 ja 3–2. Chicagolla on yksi NHL:n innokkaimmista kotiyleisöistä, mutta yleisön puuttuminen ei Määtän mukaan vaikuttanut sarjan lopputulokseen.

– En ole pelannut pudotuspelejä Chicagossa, mutta olen kuullut siitä, kuinka hullu yleisö on. Kun joukkueella menee hyvin, kannustuksesta saa tuulta purjeisiin. Pelillisesti sillä ei ole mielestäni merkitystä, Määttä sanoi lehdistötilaisuudessa.

Itälohkossakaan ykkössijoitettu ei kompastellut, kun Philadelphia voitti Montrealin 2–0. Ottelusarja on nyt tilanteessa 3–1 Philadelphian eduksi. Artturi Lehkosen, Joel Armian ja Jesperi Kotkaniemen pudotuspelit saattavat olla Suomen aikaa jo torstaiaamuna pelatut, mikäli Philadelphia kaivaa seuraavastakin ottelusta voiton.

Ovetshkin nousi esiin

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä veitsi kurkulla pelannut Washington Capitals onnistui venyttämään ottelusarjan New York Islandersia vastaan viidenteen otteluun. Washington käänsi 0–2-tappioaseman pakkovoitoksi maalein 3–2.

Washingtonin kohti voittoa johti venäläiskapteeni Aleksandr Ovetshkin, joka onnistui kahdesti ylivoimalla. Leo Komarovin New York Islanders johtaa ottelusarjaa vielä 3–1, joten sillä on edelleen jäljellä kolme mahdollisuutta edetä jatkoon.

– Aloimme määrätä peliä ensimmäisen erän lopulla. Saimme hyökkäysalueaikaa, mikä on välttämätöntä, jotta voimme menestyä, Washingtonin valmentaja Todd Reirden sanoi TSN:n mukaan.

Dallas saa ensimmäisen ottelupallon

Miro Heiskasen, Roope Hintzin ja Esa Lindellin edustama Dallas Stars pääsee puolestaan seuraavaksi yrittämään ottelusarjan katkaisua Calgary Flamesia vastaan. Dallas otti pudotuspelisarjassa 3–2-johdon voittamalla Calgaryn 2–1. Dallasin suomalaiset eivät päässeet ottelussa pisteille.

Dallas on kääntänyt pudotuspelisarjan 1–2-tappioasemasta siihen pisteeseen, että sen on voitettava kerran kahdesta seuraavasta ottelusta edetäkseen jatkoon. Dallasin ovat ottaneet reppuselkään erityisesti joukkueen tähdet Jamie Benn ja John Klingberg. Hyökkääjä Benn ja puolustaja Klinberg maalasivat molemmat 2–1-voitossa. Edellisessä ottelussa he alustivat kaksin Aleksandr Radulovin jatkoaikamaalin.

Ottelusarja on ensimmäistä kertaa Dallasille katkolla Suomen aikaa torstai-iltana kello 23.