Suksihaasteet synkistivät kokonaiskuvaa nuorten MM-laduilla

Suomen alle 20-vuotiaiden todellinen taso pohjoismaisten hiihtolajien nuorten MM-kilpailuissa peittyi suurelta osin suksihaasteiden alle, mutta tuloksia katsottaessa kokonaiskuva oli karu.

Jasmin Kähärän kuudes sija avauspäivän sprintissä jäi suomalaisten parhaaksi henkilökohtaisissa kilpailuissa. Maan hiihtotason peilinä usein pidettävässä viestissä Suomen naiset tulivat maaliin kymmenentenä, miehet 11:ntenä. Naisten sijoitus tosin koheni kahdeksanneksi, kun edeltä Puola ja Saksa hylättiin perjantaina käydyssä kilpailussa.

– Eivät ne sijat ole lähelläkään sitä mitä pitäisi olla. Ehkä tämä pistää meidät tekemään asioita paremmin. Menemme ok-hyvässä keskikastissa, nuorten hiihtomaajoukkueen valmentaja Jussi Simula arvioi suksihuollon vaikeita päiviä harmitellen.

Taso on laaja ja kilpailu sijoituksista kymmenen joukkoon tiukkaa. Suomessakin nuorten harjoittelua on jo päivitetty vastaamaan nykyhiihdon vauhti- ja muita vaatimuksia, ja sitä työtä on Simulan mukaan vain jatkettava.

– Joka osa-alueella pitää parantaa tekemistä, Simula sanoo kiertelemättä.

Lisää voimaa yläkroppaan

Yksi suomalaishiihtäjä, jolla nykyhiihdon vaatimaa nopeutta ja räjähtävyyttä löytyy, on juuri Kähärä. Mikkeliläinen on parin vuoden ajan tiedostanut, että sprintissä on parhaat mahdollisuudet päästä kiertämään maailmancupia.

– Se on minulle suosikkimatka ja paras matka. Täällä sprinttipäivä osoitti sen, että on tehty oikeita asioita ja olen menossa oikeaan suuntaan. Silti on vielä paljon töitä tehtävänä, että aikuisten tasolla pystyn pärjäämään, Kähärä sanoo realistisesti.

Omista kehityskohteistaan hän totesi yhden käytännössä, kun pääsi viestin ankkuriosuudelle ikäluokan ykkösnimen Helene Marie Fossesholmin kanssa.

– Hänellä on voimatasot ihan eri tasolla. Hän jaksaa ”wassuttaa” loivaa nousua paljon paremmin. Minulla on siinä vielä paljon tehtävää, yläkroppaan pitää saada enemmän voimaa, Kähärä sanoi.

Sitkeästi hommia

Miehissä Miska Poikkimäki hiihti kauden tasoonsa nähden hyvät MM-kilpailut, vaikka tulokset eivät olleetkaan sijoituksina viime vuoden kaltaisia.

– Vaikean alkukauden jälkeen sain itseni kuitenkin siihen kärjen tuntumaan tänne. Omasta mielestäni olemme ihan iskuetäisyydellä, vaikka täällä vaan näytti tuloksellisesti vähän pahalta, Poikkimäki sanoi.

Itse hän koki olleensa vastaavassa kunnossa kuin vuosi sitten nuorten MM-kilpailuissa, jolloin hiihti parhaimmillaan viidenneksi. Poikkimäki uskoo, että Suomessa kyllä tehdään asioita hyvin ja laadukkaasti tulevaisuutta ajatellen.

– Pitää vaan tehdä sitkeästi hommia, Poikkimäki sanoi.