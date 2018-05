Suninen kiinni kolmossijassa Portugalin MM-rallissa

Fordin Teemu Suninen on Portugalin MM-rallissa 17 erikoiskokeen jälkeen kolmantena. Kilpailua on jäljellä kolme erikoiskoetta, joten suomalaiskuljettaja on vahvasti matkalla kärkisijoille.

Kolmospaikasta käydään tiukkaa taistelua, sillä neljäntenä oleva Dani Sordo on jäänyt Sunisesta 9,5 sekuntia. Toyotan Esapekka Lappi on viidentenä, ja hänen eronsa espanjalaiskuski Sordoon on vain 0,7 sekuntia.

Belgialainen Thierry Neuville jatkaa kilpailun kärjessä melko turvallisella erolla toisena ajavaan Elfyn Evansiin.

Hyundai-kuski Neuville johtaa Evansia 39,3 sekunnilla. Sunisen ero Neuvilleen on 55,3 sekuntia.