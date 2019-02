Suninen sukelsi lumipenkkaan – Tänak yrittää Ruotsin rallissa muilta karkuun

Suomalaiset tippuvat yksi kerrallaan Ruotsin MM-rallin kärkikamppailusta. Jari-Matti Latvala ajoi kakkossijalta hankeen perjantain viimeisellä erikoiskokeella, ja rallia yön tauolla johtanut Teemu Suninen suhautti lumipenkkaan lauantain toisella pätkällä.

Kärkikamppailun ainoaksi suomalaistoivoksi on jäämässä Citroen-tallin Esapekka Lappi, joka on kokonaistilanteessa neljäntenä. Lappi on jäänyt Toyotallaan kilpailua johtavasta Viron Ott Tänakista 54,6 sekuntia. Norjan Andreas Mikkelsen on kilpailussa toisena ennen Britannian Elfyn Evansia.

Tänakin etumatka vikkelimpiin vastustajiin on jo yli puoli minuuttia.

Ranskan hallitseva maailmanmestari Sebastien Ogier ajoi Citroenilla 10. erikoiskokeen pohja-ajan 1,9 sekunnin erolla Tänakiin. Jari-Matti Latvala oli nopeimpana suomalaisena viides Belgian Thierry Neuvillen ja Britannian Kris Meeken perässä. Lappi oli kuudenneksi nopein.

– Auto pelaa hyvin, mutta taidan ajaa liian varovaisesti eilispäivän virheiden takia, Lappi arvioi menoaan MM-sarjan ralliradiossa.

Latvala tipahti ulosajonsa ja taktisen keskeytyksensä takia rallissa kymmenen minuutin päähän kärjestä. Suninen oli lauantain ensimmäisen pätkän jälkeen toisena, mutta menetti ulosajossa puolitoista minuuttia ja kuusi sijaa.