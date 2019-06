Rallikauden omituisin päivä sekä tapahtumiltaan että tuloksiltaan koettiin Sardinian MM-rallissa perjantaina. Dani Sordo johtaa rallia, kun kuljettajien MM-sarjan kärkimies Sebastien Ogier keskeytti ajovirheen takia ja Thierry Neuville hävisi puoli minuuttia kartanlukija Nicolas Gilsoulin nuottivirheen takia.

Rallin sijoituksia ei tosin ollut vahvistettu kuljettajien saavuttua iltahuoltoon. Rallin seitsemäs erikoiskoe jouduttiin perumaan katsojan sairauskohtauksen takia, kun Ott Tänak, Neuville ja Elfyn Evans olivat ajaneet sen läpi. Muut ajoivat pikataipaleen siirtymänä ja tuomaristo alkoi pohtia aikahyvityksiä lopuille kuljettajille.

Illalla yhdeksän aikaan saatiin tieto, että Dani Sordo johtaa rallia 10,8 sekunnin erolla Teemu Suniseen. Ott Tänak on rallissa kolmantena 0,4 sekunnin päässä Sunisesta. Andreas Mikkelsen on neljäntenä yhdeksän sekunnin päässä Tänakista. Seuraavilla sijoilla ovat Evans, Kris Meeke, Neuville ja Esapekka Lappi, joka on jäänyt Sordosta 1.03 minuuttia.

Teemu Suninen ajoi ajoi pohja-ajan päivän kahdelle ensimmäiselle erikoiskokeelle ja johti rallia 10,6 sekunnilla.

– Ei paremmin olisi voinut alkaa Jarmon kanssa, Suninen tuumasi uudesta kartanlukijastaan Jarmo Lehtisestä.

Mutta päivän kolmannella erikoiskokeella Suninen pyörähti 15 sekunnin arvoisesti.

­– Yritin hakea siinä kohdassa liikaa linjaa, auton perä valui pöperölle ja lähti alta. Harmittaa se virhe, koska ilman sitä me johtaisimme rallia, Suninen soimasi itseään.

Suninen putosi seuraavalla erikoiskokeella viidenneksi, mutta nousi kuudennella pikataipaleella kolmanneksi.

– Päivä oli paras sitten Ruotsin rallin perjantain, jonka jälkeen johdimme rallia, Suninen sanoi.

Lehtinen yhtyi kehuihin päivän päätteeksi.

– Saimme mitä haimme eli hyvän lähtöpaikan lauantain lenkille, Lehtinen sanoi.

Jari-Matti Latvala johti rallia 2,8 sekunnilla viiden erikoiskokeen jälkeen. Päivähuollon jälkeisellä erikoiskokeella Latvala kaatoi Toyotansa tiukassa ja hitaassa mutkassa.

– Se oli todella tyhmä virhe. Olen ajanut yli 200 rallia, enkä ole koskaan tehnyt yhtä tyhmää virhettä, Latvala noitui.

Latvalalta ja kartanlukija Miikka Anttilalta meni kahdeksan minuuttia kääntää auto takaisin pyörilleen.

– Olen ihan poikki. Jouduimme kääntämään auton kahdestaan, vain pari katsojaa oli meitä auttamassa, Latvala kertasi erikoiskokeen maalissa.

Latvala sai uupumukseensa apua ambulanssin henkilökunnalta pätkän jälkeen. Hän ajoi seuraavalle erikoiskokeelle neljänneksi nopeimman ajan, vaikka Toyotasta puuttui tuulilasi. Latvala joutui keskeyttämään päivän viimeiselle erikoiskokeelle.

Esapekka Lapin päivä oli niin ikään tapahtumia täynnä. Hän ajoi pohja-ajan viidennelle erikoiskokeelle, mutta on kaukana kärjestä, koska kärsi rengasrikon neljännellä erikoiskokeella.

– Ajoin mutkan leveäksi, osuin penkkaan ja vasen takarengas puhkesi. Oma vika. Ei mulla ollut mitään mahdollisuuksia selvitä siitä mutkasta, Lappi sanoi.

Huollon jälkeisellä erikoiskokeella Lappi jäi pohja-ajasta 25 sekuntia, koska Citroenin mekaanikot olivat unohtaneet kytkeä yhden sensorin, kun he olivat vaihtaneet autoon vaihdelaatikon.

– Turbo ei ollut mukana, ja sen takia tuli niin paljon tukkaan, Lappi selvitti, mutta ei ottanut mekaanikkojen virheestä stressiä.

– Hekin ovat ihmisiä. Olen itse mokannut paljon pahemmin, Lappi sanoi.

Lappi jäi päivän päätöspätkällä ek-pohjista vain 0,1 sekuntia.

– Se tuli rauhallisella ajamisella. Muuten olen kyllä omaan ajooni todella pettynyt, Lappi ruoski.

Kalle Rovanperä johtaa WRC2 Pro -luokkaa, vaikka hänkään ei ollut päiväänsä tyytyväinen.

– Olen pettynyt omaan suoritukseeni ja auton säätöihin. Jotain pitää keksiä lauantaiksi, että saamme lisää pitoa.

Rovanperä joutui säätämään Skodan ihan erilaisella tiellä testipäivänä maanantaina kuin millä ajettiin perjantaina.

– Pito hieman parani kun autoon vaihdettiin osia päivähuollossa. Jousitusta pitää vielä pehmentää, Rovanperä suunnitteli iltahuollon alla.