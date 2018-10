Sunnuntai on hiihtoväen juhlapäivä: tämä möykky muuntautuu latu-uraksi Laajavuoressa

Ensi sunnuntaina siirrytään Jyväskylän Laajavuoressa konkreettisesti talviaikaan. Maakunnan hiihtoväellä on juhlapäivä, kun aina yhtä odotettu ensilumenlatu avataan.

– Hiihtämään pääsee sunnuntaiaamuna klo 10.00, ensiladun jo useana vuonna järjestäneen Jyväslumi Oy:n osakas Pekka Sulkula lupaa.

– Olosuhteista riippuen ladun pituus on edestakaisin hiihdettynä 1,5–2 kilometriä.

Latu rakennetaan kevättalvella tykitetystä lumesta, jota säilytettiin kesän yli purun alla. Hellekesä verotti lunta yllättävän vähän.

– Lunta tykitettiin 10 000 kuutiota. Sitä on jäljellä 7 000–8 000 kuutiota, Sulkula kertoo.

Kuumuutta enemmän säilölunta syö sateinen kesä. Yksi selitys hyvin kestäneelle lumelle on se, että Jyväslumi on säilönyt tykkilunta aina samassa paikassa. Näin pohjasta on muodostunut eräänlainen "ikijää".

Laajavuoren ensilatu on nostanut suosiotaan vuosi vuodelta. Kausikortin hinta on 100 euroa. Paikan päältä voi ostaa myös päivälippuja.