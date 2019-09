Suomalaiset keräsivät syöttöpisteitä NHL:n harjoitusotteluissa

Suomalaispuolustaja Sami Vatanen nappasi kaksi syöttöpistettä, kun hänen joukkueensa New Jersey Devils voitti New York Rangersin 4–3 NHL:n torstain vastaisen yön harjoituspeleissä. Vatanen oli mukana juonimassa New Jerseyn ensimmäistä ja kolmatta maalia.

Rangersin hyökkääjä Kaapo Kakko puolestaan hankki syöttöpisteen joukkueensa ensimmäisestä maalista.

Myös Florida Panthersin hyökkääjä Aleksander Barkovin tilille kirjattiin kaksi syöttöpistettä, kun Panthers hävisi Montreal Canadiensille 3–4.