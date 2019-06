Suomalaiset kilpailevat Minskissä pöytätenniksen olympiapaikoista

Suomen pöytätennispelaajat Benedek Olah ja Anna Kirichenko tavoittelevat Valko-Venäjältä paikkaa Tokion kesäolympialaisiin 2020. Minskissä järjestettävän European Games -kilpailun kolme parasta pelaajaa saa olympiapaikan.

– Olah on levännyt Aasian turnausten jälkeen ja on turnauksen lähestyessä harjoitellut kotonaan Unkarissa. Olahilla on kilpailussa mahdollisuuksia selviytyä kolmen parhaan joukkoon ja Tokioon, Suomen päävalmentaja Mattias Bergkvist sanoi Pöytätennisliiton tiedotteessa.

Jalkavaivoista kärsinyt Kirichenko oli viimeinen rankingin perusteella kilpailuun selviytynyt, joten hänelle ei ole ladattu menestyspaineita.

Pöytätenniksen mestaruuksista pelataan Minskissä 22.–29. kesäkuuta.