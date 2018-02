Suomalaiset napsivat syöttöpisteitä NHL-jäillä

Suomalaiskiekkoilijat napsivat tehopisteitä yön kahdentoista pelin NHL-kierroksella.

New Jerseyn ja Philadelphian kohtaamisessa syöttöpisteen nimiinsä kirjauttivat sekä Philadelphian Valtteri Filppula että New Jerseyn Sami Vatanen . Peli päättyi New Jerseyn 4–3-voittoon.

Myös Floridan Aleksander Barkov syötti yhden maalin Buffaloa vastaan. Florida vei pelin 4–2. Floridan maalia vartioinut Harri Säteri torjui ottelussa 30 kertaa.