Suomalaiset sijoille kaksi ja neljä Espanjan gp:n aika-ajossa

Suomalaiset joutuivat taipumaan tallitovereilleen formula 1:n MM-sarjan viidennen kilpailun aika-ajossa. MM-sarjaa johtava Lewis Hamilton ajoi kierrosennätyksen 1.16,173 ja otti paalupaikan neljän sekunnin sadasosan erolla tallitoveriinsa Valtteri Bottakseen.

Sebastian Vettel oli aika-ajossa kolmas ennen Ferrari-kumppaniaan Kimi Räikköstä.

Max Verstappen ja Daniel Ricciardo valtasivat Red Bullin autoilla kolmannen lähtörivin.

Vettel oli aika-ajon ensimmäisen ja toisen vaiheen nopein. Mercedekset paransivat vauhtiaan vasta aika-ajon ratkaisuvaiheessa.

Bottas tunnusti, että sadasosien ero paalupaikkaan harmitti.

– Lähellä oli, kuten on ollut koko viikonlopun. Neljä sadasosaa harmittaa, mutta kilpailu on vasta huomenna, Bottas muistutti C More Maxin haastattelussa.

– Kaksoisvoittoa tavoittelemme tallille.

Lopputulos oli pieni pettymys myös Vettelille sen jälkeen, kun hän oli hallinnut aika-ajon ensimmäisiä osia.

– Sain loppuun hyvän kierroksen. Se tuntui hyvältä, mutta nimeni ei noussutkaan kärkipaikalle. Se hieman harmitti, Vettel myönsi.

Räikkönen joutui varmistelemaan

Räikköselle tuli pieni erhe viimeistä edellisen aika-ajokierroksen alussa. Se pakotti hänet hieman varmistelemaan viimeisellä yrityksellä.

– Rengas meni lukkoon ja mutka leveäksi. Sen jälkeen ei voinut enää mitään älyttömyyksiä yrittää, Räikkönen totesi.

– Olisi voinut mennä paljon paremminkin.

Räikkönen teki viimeisen hyökkäyksensä kovemmalla rengasvaihtoehdolla, mutta siitäkään ei ollut apua. Pehmeällä ja superpehmeällä ei ollut merkittävää eroa aika-ajossa.

– Aika samoja aikoja tuli molemmilla, Räikkönen totesi.

Paalulta lähtevä Hamilton johtaa MM-sarjaa neljän pisteen erolla Vetteliin. Räikkönen on MM-pisteissä kolmantena ja Bottasta.