Suomalaiset syyskaudella KHL:n eliittiä kentän molemmissa päissä

Joulupäivä on ansaittu vapaapäivä monelle suomalaisjääkiekkoilijalle, vaan ei KHL-pelaajille. Venäjällä arkinen työpäivä koittaa keskiviikkona muun muassa Sibir Novosibirskin suomalaisviisikolle Juuso Puustinen, Mikael Ruohomaa, Jukka Peltola, Jyrki Jokipakka ja Harri Säteri.

Sibirin suomalaishyökkääjät Puustinen (12 maalia), Ruohomaa (9) ja Peltola (8) ovat vastanneet syyskaudella yli kolmasosasta kaikista joukkueensa maaleista. Suomalaiset ovat nostaneet vielä marraskuussa kahdeksan ottelun tappioputkessa rypeneen Sibirin tiukasti kiinni pudotuspelipaikkaan KHL:n itälohkossa .

– En halua katsoa taakse. Pidän todella joukkueestamme ja olen iloinen, että pelaan täällä. Haluamme tehdä yhdessä tästä kaudessa pitkän, Puustinen sanoi seuran verkkosivuilla.

Suomalaisiin luottaa myös Jori Lehterän, Joonas Kemppaisen ja Jarno Koskirannan Pietarin SKA. KHL:n suurseura on hävinnyt kauden 40 ottelusta jo 14, kun viime vuonna 62 ottelun runkosarjassa tappioita kertyi vain 13.

SKA reagoi kaksi viikkoa sitten odotuksiin nähden vaisuun syyskauteen hankkimalla yllättäjäjoukkue Vitjazin tähtipelaaja Miro Aaltosen. Aaltonen on jo SKAn neljäs suomalainen keskushyökkääjä.

Pulkkisen tähtäimessä maalikuninkuus

Mainion alkukauden pelannut Minskin Dinamon maalitykki Teemu Pulkkinen kamppailee tosissaan KHL:n maalikuninkuudesta. Pulkkinen on vain maalin päässä maalipörssiä 18 osumalla johtavasta Nikita Soshnikovista, vaikka venäläinen on pelannut kahdeksan ottelua Pulkkista enemmän.

Puolustajien piste- ja maalipörssin voitosta kamppailevat puolestaan Moskovan Dinamon Juuso Hietanen ja Jokerien Mikko Lehtonen. Hietanen on puolustajien pörssikärki sekä tehopisteissä (28) että maaleissa (12) ennen tehopisteet 10+17 tehnyttä Lehtosta. Hietanen johtaa myös suomalaisten pistepörssiä tasapistein Ruohomaan kanssa.

Yhdessä yllättävässä tilastossa suomalaisjohto on ylivoimainen. Avangard Omskin puolustaja Ville Pokka on nimittäin blokannut 40 ottelussa 97 laukausta. Toisena tilastossa on Pokan pakkipari Aleksei Bondarev, joka on uhrautunut kiekon eteen 15 kertaa harvemmin.