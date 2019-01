Suomalaiskuskit povaavat hankalaa Monte Carlon MM-rallia

Rallin MM-sarjan uusi kausi käynnistyy torstaina perinteikkäällä Monte Carlon osakilpailulla. Vielä alkuviikosta näytti siltä, että luvassa on normaalia helpompi kauden avaus, mutta keskiviikkona sää muutti ajo-olosuhteita rutkasti.

– Nuotituksessa tuntui, että tämä on helpoin Monte ikinä. Siellä oli vähemmän lunta ja jäätä kuin normaalisti, mutta sitten se pukkasi enemmän lunta tänään. Jännäksi menee. Sääennuste ei ainakaan plussaa näytä, niin hankalaa tulee varmasti olemaan, Citroenin tallissa tällä kaudella ajava Esapekka Lappi sanoi.

– Ei siitä pääse mihinkään, että pientä jännitystä on kehossa. Tämä on kauden vaikein ralli. Taas nähtiin nuotituksessa, että olosuhteet vaikuttivat hyvältä. Sitten viimeisenä päivänä tuli lunta moneen paikkaan. Ei ole ihan tarkkaa tietoa, mitä on luvassa, Toyotan Jari-Matti Latvala säesti.

MM-sarjan tehdastalleissa nähdään kaudella 2019 kolme suomalaiskuljettajaa kolmessa eri tallissa. Latvalan ja Lapin lisäksi WRC-autolla ajaa M-Sport Fordin Teemu Suninen. Ensimmäisen täyden WRC-kautensa aloittava Suninen korostaa maltin merkitystä.

– Ihan kohtuullisesti on perhosia vatsassa. Pitää olla silmät tarkkana koko ajan. On tärkeää muistaa kokonaisuus. Helposti voit hävitä minuutin yhdellä pätkällä, mutta sitten jos on paremmat renkaat, niin voit voittaa kaksi seuraavalla.

Lappi tähyää palkintosijoille

Citroenilla kuusinkertaisen maailmanmestarin Sebastien Ogierin tallikaverina ajava Lappi tähyää kauden avauksessa palkintosijoille.

– Tavoite on puristaa kolmen joukkoon. Sen näkee kuitenkin vasta kisassa, miten helkkarin kaukana muista ollaan vai riittääkö vauhti taisteluun. Meillä on kuitenkin uusi auto ja uusi tiimi. Vaikka kaikki tuntuu hyvältä, niin vasta kilpailussa nähdään, mihin kyyti riittää, Lappi puhkui.

Latvala puolestaan hakee varmaa aloitusta uudelle MM-kaudelle.

– Neljän joukkoon on oma tavoite. Sillä jos pääsee aloittamaan kauden, niin se on hyvä suoritus. Tärkeintä on saada hyvät pisteet heti alkuun, Latvala summasi.