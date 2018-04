Suomalaismaalivahdit voivat kohdata Stanley Cupin finaaleissa

Jääkiekon NHL:n mestaruus Stanley Cup on yksi urheilumaailman himotuimmista palkinnoista. NHL:n pudotuspelit alkavat torstain vastaisena yönä Suomen aikaa, ja palkinto on 16 voiton päässä.

Suomalaisittain lähtökohdat ovat herkulliset. Takana on yksi kaikkien aikojen runkosarjoista suomalaispelaajien menestyksen osalta.

Pudotuspeleissäkin menestystä voi odottaa. Sinivalkoisin joukkue on runkosarjan voittaja Nashville, jonka riveissä pelaavat maalivahdit Pekka Rinne ja Juuse Saros sekä hyökkääjät Miikka Salomäki ja Eeli Tolvanen.

Kantrikaupungin joukkue jäi viime kaudella kahden voiton päähän mestaruudesta ja lukeutuu jälleen ennakkosuosikkeihin.

Nashvillen matkalla ensimmäinen etappi on Coloradon kohtaaminen länsilohkon avauskierroksella. Mikko Rantasen Colorado selvisi niukasti pudotuspeleihin, ja nuoren joukkueen mahdollisuudet ovat ohuet.

Pittsburgh tavoittelee triplaa

Itälohkossa ennakkosuosikkeja ovat Washington ja Tampa Bay, mutta kaksi edellistä mestaruutta voittanutta Pittsburghia ja vahvan runkosarjan pelannutta Bostonia ei sovi jättää laskuista.

Runkosarjan maalikuninkuuden jo seitsemännen kerran voittanut Aleksandr Ovetshkin jahtaa ensimmäistä Stanley Cupiaan, mutta Washington ei ole Ovetshkinin 13 kauden aikana päässyt kertaakaan edes lohkofinaaleihin asti.

Pudotuspelikaavio heittää mahdollisella toisella kierroksella Washingtonin vastustajaksi Pittsburghin. Suomalaispuolustaja Olli Määttä haluaisi tuoda Stanley Cup -pokaalin Suomeen kolmantena kesänä peräkkäin, mutta sarjan kestomenestyjä oli runkosarjassa haavoittuva.

Yksi este Pittsburghin matkan varrella voi olla Boston. Maalivahti Tuukka Rask pelasi vahvan runkosarjan, mutta matka loppuotteluun on vaikea. Avausvastustaja Toronto on kova, ja sen jälkeen tarjolla on Tampa Bayn, Washingtonin ja Pittsburghin tasoisia vastustajia.

Kaiken mennessä nappiin Stanley Cupin loppuotteluissa kohtaisivat suomalaiset ykkösmaalivahdit Nashvillen Rinne ja Bostonin Rask.

Onko Laineen ruuti kuivaa?

Länsilohkossa Nashvillea haastavat Coloradon jälkeen Winnipeg tai Minnesota. Winnipegin hyökkäyskalusto on tulivoimainen, mutta joukkue lähtee vasta nykyisen seuran historian toisiin pudotuspeleihin.

Mikko Koivun ja Mikael Granlundin Minnesota pääsi jo kuudennella kaudella peräkkäin pudotuspeleihin. Pudotuspeleissä Minnesotan menestys on aiempina vuosina ollut kehno.

Winnipeg odottaa maaleja Patrik Laineelta, mutta suomalaisen runkosarjan loppu oli tehoton. Kymmenen viime ottelun saldo oli 1+1=2.

Kysymysmerkkeihin lukeutuu myös tulokasjoukkue Las Vegas. Erik Haula ja kumppanit pelasivat huikean runkosarjan, mutta pudotuspeleissä menestymisestä joukkueen pelaajista vain harvalla on kokemusta.