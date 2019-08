Suomalaisnaisille heikoin suunnistuksen MM-viestisijoitus 34 vuoteen – Marika Teini kritisoi nimeämistään kisaan

Suomen naiset jäivät kauas mitalikamppailusta Norjan Östfoldissa käydyssä MM-kisojen viestissä. Suomen loppusijoitus valahti kuudenneksi. Jos hylkäystä ei lasketa mukaan, ovat Suomen naiset sijoittuneet viimeksi yhtä heikosti vuoden 1985 MM-kisoissa Unkarissa, jossa sijoitus oli samainen kuudes. Tuolloin viesti käytiin nelihenkisin joukkuein.

Norjassa Suomen kolmikon muodosti Venla Harju, Marika Teini ja Merja Rantanen.

Suomen viesti lähti heti Harjun avausosuudella väärille urille. Harjun väärän reitinvalinnan vuoksi Suomi oli ensimmäisessä vaihdossa vasta yhdeksäs. Eroa kärkeen tuli peräti minuutin ja 54 sekunnin verran.

Teini pystyi kakkososuudella nostamaan Suomen sijoituta yhdellä pykälällä, mutta ero kärkeen oli jo neljä minuuttia ja 20 sekuntia. Ankkuri-Rantanen pystyi nostamaan sinivalkoisten sijoitusta kahdella.

Suomi hävisi MM-kultaa suunnistaneelle Ruotsille kuusi minuuttia ja 12 sekuntia. MM-pronssikin jäi yli viiden minuutin päähän.

"Kun ei pysty juoksemaan, on vaikea suunnistaa"

Toisen osuuden juossut Teini kritisoi osuutensa jälkeen sitä, että hänet laitettiin viestiin. Teini sanoi jo perjantain keskimatkan jälkeen, ettei hänen nilkkansa kestä enää osallistumista kisojen päätösmatkalle.

– Olin eilen sitä mieltä, ettei näillä jaloilla voi juosta ja olen edelleen sitä mieltä, ettei näillä jaloilla voi juosta. Valmennuksen näkemys kuitenkin oli, että tämä on paras mahdollinen joukkue. Kun ei pysty juoksemaan, on vaikea suunnistaa, Teini totesi Ylen tv-lähetyksessä.

Teini kärsi vammoista viime kaudella, mutta kertoi nykyisten nilkkaongelmien olevan peruja tältä kesältä.

– Uusia vammoja on tullut jatkuvasti. Teiltä loppuu lähetysaika, jos alan ne kaikki luetella. Jos juoksen tiellä, on se ihan ok, mutta maastossa juokseminen on ongelma, Teini selvitti.

Suomen ankkuri Rantanen vahvisti Ylelle, ettei osallistu enää kahden vuoden päästä käytäviin seuraaviin maastomatkan MM-kisoihin. Ensi vuoden Tanskan sprinttimatkojen MM-kisoihin Rantanen, 38, sen sijaan vielä tähtää.

Viestin ykköseksi kiri Ruotsi neljän sekunnin erolla Sveitsiin. Ruotsin kolmikossa olivat mukana Lina Strand, Tove Alexandersson ja Karolin Ohlsson. Alexandersson voitti kultaa kisojen jokaiselta kolmelta matkalta.

MM-pronssi meni Venäjälle. Suomen edelle mitalimaiden lisäksi ehtivät myös Norja ja Tshekki.