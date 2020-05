Suomalaisravuri Whole Lotta Love voitti Ranskassa

For You Kotka Oy:n kasvattama ja omistama Whole Lotta Love ravasi 12 600 euron arvoisen voiton Lavalissa perjantaina valmentajansa Philippe Daugeardin ajamana. Ykkönen oli 7-vuotiaan ruunan kolmas peräkkäinen. Edelliset olivat tammi- ja helmikuulta ennen koronataukoa.

Daugeard säästi Whole Lotta Loven kirivoimat taitavasti. Hän tarjosi hevosella selkäjuoksun ja käänsi kiriin loppukaarteessa. Maalisuoralla Whole Lotta Love eteni helposti voittoon Grand Prix de Saint Quen des Toits -lähdössä.

Whole Lotta Love saatetaan nähdä myös Suomessa kilpailemassa kesällä. Alustavissa suunnitelmissa on väläytelty Kymi Grand Prixtä ja Suur-Hollolaa. Jokimaan ravirata julkisti tuoreen Suur-Hollolan pisteytyksen, ja Whole Lotta Loven nimi löytyy sijalta neljä.