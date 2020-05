Suomalaisten formulafanien pyhiinvaellukseen tulee koronatauko – Unkarin 35:s gp hurautetaan Budapestissa tyhjille katsomoille

Suomalaisfanien perinteinen suosikkikilpailu Unkarin gp formula 1:n MM-sarjassa ajetaan tänä vuonna ilman katsojia. Kilpailun järjestäjät ilmoittivat perjantaina, ettei yleisöä päästetä 2. elokuuta ajettavaan kilpailuun.

MM-sarja on tarkoitus aloittaa koronaviruksen aiheuttamien siirtojen ja peruutusten jälkeen 5. heinäkuuta Itävallan Spielbergissä. Silverstone on ohjelmassa 19. heinäkuuta, ja Budapestin kilpailu on kalenterissa kolmantena.

Ainakin alkukauden kilpailut järjestetään tv-kisoina ilman yleisöä.

– Olemme tehneet kaikkemme, mutta on selvää, että Unkarin 35:s gp ajetaan ilman yleisöä, Budapestin kilpailun järjestäjät tiedottivat.

– Asia varmistui lopullisesti torstaina.

Järjestäjät jäivät vaille vaihtoehtoa, sillä Unkarin hallitus on kieltänyt yli 500 ihmisten kokoontumiset elokuun puoliväliin sakka.

Ensi viikot Euroopan maissa

Alkukauden ohjelmasta on peruttu tai siirretty kymmenen kilpailua. Alunperin kauden piti alkaa Australian Melbournessa 15. maaliskuuta.

MM-sarjaa johtavan Formula one groupin yhdysvaltalainen toimitusjohtaja Chase Carey ilmoitti alkuviikosta, että sarja alkaa ilman läsnä olevaa yleisöä. Samalla hän toivoi virustilanteen paranevan niin, että yleisö voidaan päästää kisoihin "jossain sarjan myöhemmässä vaiheessa".

MM-sarja alkaa Euroopassa Itävallan, Britannian, Unkarin, Belgian ja Italian kilpailuilla heinä-elokuussa. Seuraavat kilpailut ajetaan Singaporessa ja Sotshissa syyskuussa.

Ohjelmassa on nyt 12 kilpailua, ja kausi päättyy näillä näkymin 29. marraskuuta Abu Dhabissa.

Unkarin 9,8 miljoonan asukkaan väestössä on vajaat 3 000 ilmoitettua koronavirustartuntaa. Worldometer ilmoitti perjantaina maan uhriluvuksi 323.