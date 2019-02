Suomalaisten nopeus ei vaan riitä helpoilla sprinttiradoilla – "Lunta tulee tupaan"

Kahden hiihtäjän parisprintti perinteisellä on ollut erittäin vahva suomalaisten menestyslaji aina MM-Seefeldiin asti.

Torinon talviolympialaisista alkanut kyseisen matkan ja hiihtotavan arvokisamitaliputki katkesi karusti sunnuntaina Itävallan Tirolissa, kun sekä Suomen miehet että naiset jäivät parisprintissä sijalle seitsemän.

– Lunta tulee tupaan. Mutta meillä on päiviä jäljellä ja hyviä matkoja tulossa, Suomen hiihtomaajoukkueen sprinttivalmentaja Mikko Virtanen lupasi.

Virtasen mukaan Suomi on Krista Pärmäkosken ja Iivo Niskasen muodostaman ykkösketjun turvin yhä mukana uuden hiihtoviikon mitalitaisteluissa.

Seefeldissä on kilpailtu neljä päivää ja kaikki MM-ohjelman maastohiihdon pikamatkat on viety läpi vailla kunnollisia suomalaisonnistumisia.

Sprintti näyttäytyy Suomessa hiihtäjien keskuudessa edelleen vähemmän houkuttelevalta vaihtoehdolta, vaikka laji on todellakin paaluttanut asemansa kansainvälisen kartan keskelle.

Esimerkiksi maailmancupissa on kuluvan kauden aikana yhteensä 17 kisatapahtumaa (päivää tai viikonloppua), joista 12 pitää sisällään sprintin joko henkilökohtaisena matkana tai parin kanssa. Silti Suomella ei ole ollut varsinkaan naisissa täyttä miehitystä maailmancupin pikakisoihin.

– Meillä on ollut vahva sprinttimaajoukkue, mistä on kahteen viime vuoteen lopettanut runkoa. Ei ole enää miesten pertsan sprintissä kahdeksaa, yhdeksää takuuvarmaa jätkää, ketkä hiihtävät Rukan maailmancupissa pisteille. Laadukasta jengiä on vähemmän, Virtanen analysoi.

Sprinttiin keskittyvää erillistä maajoukkueryhmää ei Virtasen mukaan voi kuitenkaan perustaa, jos riittävää tasoa ei löydy riittävän monella urheilijalla.

– Ryhmiä pitää rakentaa tasojen mukaan. Silloin kaikki hyötyvät.

Puijon Hiihtoseuran Perttu Hyvärisen henkilökohtainen valmentaja vastasi ennen A-maajoukkueen pestiään alle 20-vuotiaiden Vuokattisport-haastajaryhmästä, joten suomalaisen hiihdon junioripuolen tietämys ja tuntemus on miehellä hallussa.

– Riittävää potentiaalia on. Mutta Suomella ei ole varaa hukata sitä. Ruotsin mimmit ovat ottaneet kuuteen viime vuoteen 16 nuorten MM-hiihtomitalia. Ja oliko Venäjällä miehet ja naiset yhteensä 49, kun meillä oli kolme mitalia samassa ajassa.

Virtanen laittoi Iivo Niskasen ja Ristomatti Hakolan mitalin karkaamisen kaatumisen ja radan piikkiin.

Seefeldin ladut ovat saaneet suomalaishiihtäjiltä arvioita liian helpoiksi. Kun on helppoa hiihtää, nousee vauhtikin lujaksi.

Milloin suomalaiset oppivat hiihtämään lujaa?

– Sanopa muuta. Onko se sitten se next generation, Virtanen arvaili.

– Mutta tämä on yhä kestävyyslaji. Pitää kestääkin. Tarvitaan kaikkia ominaisuuksia.

Merkki uuden sukupolven kytevästä vauhdista on Virtasen mukaan esimerkiksi Liperin Hiihtoseuraa edustavan Lotta Kurttilan PM-kulta alle 18-vuotiaiden kisoissa tammikuussa. Taakse jäivät niin Norjan kuin Ruotsin tytöt.

– Emme ole vielä sen tyylissä systeemissä, missä tuosta vaan pamautetaan sprintissä kärkeen. Mutta siinä 20 vuoden jälkeen pitäisi olla samantien kansainvälisessä keulassa, maajoukkuevalmentaja arvioi.

Virtasen mielestä lajiolosuhteet eivät ole Suomessa kaikkialla riittävällä tasolla.

Vuokatti on kotimaan mittareilla kärjessä, mutta Sotkamon hiihtokehto taas kilpailee olosuhteissa esimerkiksi Planican, Davosin ja Ramsaun kanssa.

– Ensilumenlatuja täytyy saada enemmän Etelä-Suomeen, raskaampia rullaratoja ja kotimaan arvokilpailut raskaampiin maastoihin.

– Hienoa, että Vantaalla hiihdetään, mutta ei siellä riitä nousua. Hyviä ja kovia kisapaikkoja ovat esimerkiksi Ruka, Vuokatti, Rovaniemi, Puijo ja Pärnävaara, Virtanen ruoti.