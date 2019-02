Suomalaisurheilijoille ei irtoaisi lupaa sooloilla kisamajoitustaan – hiihtopomo nostaa hattua dopingoperaation onnistumiselle

Hiihtoliiton toiminnanjohtajan Mika Kulmalan mukaan keskiviikon dopingratsian positiivinen tulos on herättänyt paljon hämmennystä maastohiihdon suurmaiden keskuudessa.

– Tämä on toisaalta mahtava osoitus, että järjestelmä toimii. Itävallassa doping on kriminalisoitu, joten se on huomattavasti kovempi homma. Täällä ei paljon urheilijan oikeusturvaa kysellä, vaan hänet voidaan pidättää. Nostan hattua operaation onnistumiselle.

– Juttelin norjalaisten ja ruotsalaisten kanssa eilen. Kaikki ovat puulla päähän lyötyjä. Tyrmistyneitä. Kukaan ei voi tehdä noin typerästi. Se on ollut hiihtomaiden keskuudessa päällimmäinen fiilis, Kulmala jatkaa.

Dopingoperaatioon yhdistetyt virolaishiihtäjät Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv asuivat eri hotellissa kuin joukkuetoverinsa. Tämä ei ole olisi mahdollista Suomen joukkueen urheilijoille, sanoo Kulmala.

– Otimme Lahden aikaan sen linjan, että koko joukkue majoittuu samassa paikassa. Silloin annoimme jollekin mahdollisuuden majoittua kotona.

– Täällä asumme meidän määrittelemissä tiloissa. Jos joku suomalaisurheilija olisi lähtökohtaisesti halunnut muualle, emme olisi antaneet siihen lupaa, Kulmala lisää.

Kulmala on jutellut Seefeldin dopingskandaalista kisajärjestäjien kanssa.

– He ovat erittäin pettyneitä, kun omat urheilijat ovat pilanneet kisat.

Poliisin keskiviikkona pidättämistä urheilijoista kaksi oli Itävallasta, parisprintissä kuudenneksi sijoittuneet Dominik Baldauf ja Max Hauke.