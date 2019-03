Suomalaisvahdeilla loistopäivä NHL:ssä – Koskinen ja Rask torjuivat nollapelit

Suomalaismaalivahdit olivat ohittamattomia lauantain kierroksella jääkiekon NHL:ssä. Mikko Koskinen ja Tuukka Rask pelasivat nollapelit, eikä Joonas Korpisaloakaan ohitettu siinä yhdessä erässä jonka hän pelasi.

Edmonton Oilersin Koskinen piti nollan, kun Edmonton voitti Columbuksen vieraissa 4–0. Koskinen pysäytti kaikki Columbuksen 30 laukausta, ja hänet valittiin ottelun tähdistöön. Nollapeli oli hänelle kauden neljäs ja ensimmäinen lähes kolmeen kuukauteen.

Korpisalo pääsi pelaamaan kolmannen erän Columbuksen maalilla Sergei Bobrovskin antauduttua neljästi. Korpisalo torjui kaikki kohdalleen tulleet viisi laukausta, mutta ottelu oli kuitenkin siinä vaiheessa jo hävitty Columbuksen osalta.

Edmontonin pelaajista Leon Draisatl keräsi tehot 1+2, ja NHL:n pistepörssin kolmonen Connor McDavid kaunisteli saldoaan kolmella syöttöpisteellä.

Murskavoitto nosti Edmontonin viiden pisteen päähän länsilohkon viimeisestä pudotuspelipaikasta.

– Hyvä asia on se, että me olemme yhä taistelussa mukana. Mielestäni meillä on yhä sauma, ja kaikki on mahdollista, Koskinen sanoi NHL.comin mukaan.

– Olen niin iloinen siitä, miten joukkue pelasi edessäni. Minun ei tarvinnut tehdä paljoa. Puolustus oli mahtava. Pelasimme tänään joukkueena.

Tappio pudotti Columbuksen itälohkossa yhdeksänneksi pudotuspeliviivan väärälle puolelle.

Bostonin pisteputki jatkuu

Rask pelasi nollapelin New Jerseyä vastaan. Boston voitti kotonaan 1–0 ja venytti pisteputkensa jo 16 ottelun mittaiseksi. Nollapeli oli Raskille kauden kolmas ja NHL-uran 44:s.

Ottelun ainoan maalin teki jo kolmannella minuutilla Brad Marchand.

Bruins on itälohkossa toisena. Takamatka itälohkoa ja koko liigaa ylivoimaisesti johtavaan Tampa Bayhin on 15 pistettä. Tampa Bay aiheutti nyt Ottawalle seitsemännen perättäisen tappion kaatamalla sen kotonaan 5–1.

Aho maalasi, Barkov nollilla

Sebastian Aho teki Carolinan voittomaalin jatkoajalla Floridaa vastaan suomalaistähtien kohtaamisessa. Carolina voitti vieraskaukalossa 4–3 ja vahvisti asemiaan pudotuspelitaistelussa.

Florida-kapteeni Aleksander Barkov on ollut viime aikoina huimassa iskussa ja tehnyt viimeisissä seitsemässä ottelussa tehot 8+6. Nyt hän jäi pitkästä aikaa ilman tehoja.

Myös Carolinan tehomiehet Aho ja Teuvo Teräväinen pysyivät nollilla varsinaisella peliajalla. Aho kuitenkin viimeisteli Hurricanesin voittomaalin jatkoajalla maalin edestä Nino Niederreiterin namusyötöstä.

Viiden ottelun pisteputkessa oleva Aho on kerännyt tällä kaudella tehot 27+46 ja majailee pistepörssissä 15:ntenä.

Carolina nousi itälohkossa kuudenneksi.