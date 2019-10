Suomalaisvahdit voittojen turvaajina – Koskinen selvitti NHL-uransa pahimman kiekkosateen

Suomalaismaalivahtien loisto-otteet takasivat voitot Edmontonille ja Columbukselle NHL-jääkiekkoliigan Suomen aikaa torstain vastaisen yön otteluissa. Edmontonin Mikko Koskinen torjui peräti 49 laukausta 6–3-voitossa Philadelphiasta, ja Columbuksen Joonas Korpisalo pysäytti 30 vetoa 3–2-voitossa Dallasista.

Koskiselle torjuntamäärä on 62 ottelun mittaisen NHL-uran suurin, samoin kuin häntä kohti tulitettujen laukausten määrä (52). Philadelphia takoi päätöserässä peräti 25 laukausta kohti Koskista, mutta nousu 1–6-tappiolta jäi kahden maalin myötä enää kosmeettiseksi.

Koskinen palkittiin ottelun kakkostähtenä. Ykkösestä ei suomalaisen urakoinnista huolimatta jäänyt epäselvyyttä, sillä Edmontonin supertähti Connor McDavid kirjasi ottelussa muhkeat viisi pistettä maalilla ja neljällä syötöllä. McDavid on tehnyt kauden seitsemässä pelissä tehot 5+12 ja on liigan pistekärjessä. Edmonton on voittanut peleistään kuusi ja johtaa NHL:n länsilohkoa.

Korpisalo pääsi puolestaan ottelun ykköstähdeksi, Columbuksen jatkaessa Dallasin vaikeuksia. Tappio oli Starsille neljäs peräkkäinen, eikä asiaa avittanut puolustaja Miro Heiskasen kauden toinen maali. Ottelussa säväytti Columbuksen Sonny Milanon taidokas osuma: hän harhautti ensin siniviivalla Roope Hintzin ja vippasi sitten kiekon jalkojensa välistä yläkulmaan.

– Olen nähnyt hänen tekevän niin harjoituksissa. Hän on niitä pelaajia, jotka pystyvät siihen, Korpisalo kehui NHL:n sivustolla joukkuetoverinsa suoritusta.

Haulalla jo kuusi

Toronton Kasperi Kapanen viimeisteli kauden ensimmäisensä, mutta Maple Leafs taipui kuitenkin 3–4-tappioon Washingtonille. Alivoimalla osunut Kapanen syötti Toronton kaksi muuta maalia nostaen kauden pistesaldonsa lukemiin 1+4.

Carolinan Erik Haulan alkukauden vauhti jatkui maalilla, mutta Hurricanes hävisi kuitenkin San Joselle 2–5. Haula on tehnyt kahdeksassa pelissä kuusi maalia, jakaen liigan maalipörssin kolmossijaa. Carolinalle tappio oli kauden toinen, mutta joukkue johtaa yhä NHL:n itälohkoa.