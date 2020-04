Suomen MM-ralli jäi löysään hirteen: "Ovatko meillä elokuussa edes rajat auki?"

Elokuun 6.–9. päivinä ajettava Suomen MM-ralli on päivämäärien osalta oikean kuukauden puolella, sillä hallitus linjasi keskiviikkona, että yli 500 ihmisen yleisötapahtumat ovat Suomessa kiellettyjä heinäkuun loppuun. Keski-Suomessa ei kuitenkaan voi vielä huokaista helpotuksesta, sillä rallin tiellä on vielä monta hyppyriä ja tiukkaa mutkaa.

– Tämä linjaus jätti meidät ja kaikki muut elokuun tapahtumat ikävästi löysään hirteen, sanoi Suomen MM-rallin kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen torstaina STT:lle.

Elokuussa on MM-rallin lisäksi määrä muun muassa avata uusittu Olympiastadion ja pitää kesän kotimaisen yleisurheilun päätapahtuma Kalevan kisat Turussa.

– Jos kesäkuun alussa tulee seuraavia tiedonantoja hallitukselta, sinne asti on jaksettava mennä ja uskoa asiaan, sanoi Tarkiainen, joka on MM-rallin kilpailunjohtajana 13. kertaa.

– Täytyy toivoa, että ihmisten tekemä työ ei mene hukkaan.

Tarkiainen pitää Suomen linjaa toisenlaisena kuin muualla Euroopassa, jossa suurtapahtumia on peruttu pitkälle syksyyn. Esimerkiksi Saksassa jopa syksyinen olutfestivaali Oktoberfest on peruttu.

– Kukaan ei tiedä, ovatko meillä elokuussa edes rajat auki ja onko tänne turvallista tulla. Meidän kilpailijoista 75 prosenttia tulee ulkomailta, ja ulkomaisia katsojia tulee tuhansittain. Uskaltavatko ihmiset elokuussa liikkua, Tarkiainen mietti.

Yksityiskuljettajille haaste on myös se, löytyykö ajamiseen rahoitusta heikentyneen talouden aiheuttaman sponsoripulan takia.

– Tässä on kesäkuuhun asti suuri taloudellinen riski. Riskit kasvavat, mitä lähemmäs tapahtumaa mennään, Tarkiainen sanoi.

Kuljettajille MM-rallin ilmoittautuminen alkaa vajaan kuukauden kuluttua.

Onko lääkintähenkilökunta kortilla?

Kilpailun järjestämisen kannalta Tarkiainen puntaroi myös sitä, saako MM-ralli kaipaamansa huipputason lääkintähenkilökunnan töihin elokuussa, kun sen alan ihmiset voivat olla elokuussa kiinni sairaiden hoitamisessa.

– Meille tulee pelastushelikopteri Ranskasta, koska Suomesta sellaista ei saa. Jos sen henkilökunta joutuu Suomeen tullessaan parin viikon karanteeniin, se tulee aika kalliiksi. Ei tämä keskiviikon linjaus meitä hirveästi helpota, Tarkiainen totesi.

MM-rallin järjestämisessä talkootyöläiset ovat olennaisia, ja sen joukon kokoamisessa nykyinen taloustilanne tuo kysymysmerkkejä.

– Ihmiset ovat huolissaan siitä, saavatko he lomaa töistä ja pääsevätkö he rallitalkoisiin. Jos entiset talkoolaiset eivät pääse, sitten pitää löytää uusia ihmisiä ja kouluttaa heidät. Koulutuksessa on kokoontumisrajoitusten takia pidettävä teoriapainotteista etäkoulutusta ja pienryhmäkoulutuksia.

Tarkiainen on murheista huolimatta iloinen, että tapahtuman toteutuminen sai lisäaikaa. MM-ralli ei kuitenkaan voi toimia globaalin epidemiatilanteen ulkokehällä.

– Pitää seurata kansainvälistä tilannetta ja olla herkkänä sen suhteen, mihin epidemia etenee, Tarkiainen sanoi ja kehui yhteistyötä Kansainvälisen autoliiton FIA:n ja rallin MM-sarjan organisaation kanssa.