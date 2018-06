Suomen ennätysten iltapäivä Porissa

Lauantain 76-ravien SE-tuloksista toisen noteerasi tammojen kovaan tasoitukseen suurimpana suosikkina lähtenyt Ranch Kelly. Mäntyharjulaisen Anne Luttisen omistama ja valmentama 10-vuotias päihitti kilpasiskonsa jo kolmannen kerran peräkkäin.

– Ranch Kelly on nyt huippukunnossa ja teki taas hienon suorituksen. Pieniä muutoksia on tehty aiempaan nähden, sillä tamma saa olla nykyään yötä päivää laitumella. Treeneissäkin on menty ihan hevosen ehdoilla, ja näköjään muutokset ovat sopineet tälle oikein hyvin, Anne Luttinen kiitteli.

Hannu Torvinen ohjasti Ranch Kellyn keulahevosen rinnalta murskaavaan voittoon, jonka myötä syntyi uusi tammojen keskipitkän matkan (2 600 metriä ja yli) Suomen ennätys 13,8.

Toisen SE-ajan Porissa ravasi nelivuotias suomenhevoslupaus Landen Paukku, joka rikkoi 25,2-tuloksellaan 18 vuotta voimassa olleen ennätyksen. Cup-finaaliin peräti 60 metrin takamatkalta startannut Jani Suonperän omistama, kasvattama, valmentama ja myös ohjastama ori jatkaa viiden kilpailun jälkeen tappiottomana ja samalla ikäluokan kärkivarsana.

– En uskonut ennakkoon ihan noin kovaan aikaan. Viimeisessä kurvissa meillä oli pieniä ongelmia, kun hevonen heitti muista ohi mentyään vapaalle ja haki tahtiaan, mutta korjasi lopulta tilanteen itse, Suonperä huomautti.

Paljon hevoskohtaisia ennätyksiä

Huippukuntoisella Porin kaviouralla tehtailtiin hevoskohtaisia ennätyksiä roppakaupalla. Lähdöissään koko matkan keulapaikalla viilettäneet Cousin Evert ja Ranch Movie Star nostivat yllätysvoitoillaan 76-rivin voitto-osuutta, joka nousi lopulta Hannu Hietasen ajaman Volsurittaren ykkössijan myötä yli 46 377 euroon.

Iltapäivän kovimman ajan 11,7 teki hopeadivisioonassa takapareista ohi kärkeen kirinyt Celebrity Lane. Matias Salon suojatille täysosuma oli jo kauden viides.

Kierroksen avanneen tähtidivisioonan kirivoimaisin oli Terho Rautiaisen kovan suomenhevostallin Ekosan, joka sai sisäradalta tilaa kreivin aikaan ja kurotti kärkirintamasta parhaiten. Pitkään johtaneen Larvan Hurmoksen haparoitua ja lopulta laukattua kakkossijan otti Varjomanni.