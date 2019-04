Suomen futsalmaajoukkue isännöi kaksinkertaista maailmanmestaria – ”Aikamoisia uran unelmahetkiä”

Jyväskyläläinen Kampuksen Dynamo selvitti viime viikonloppuna tiensä Futsal-Liigan finaaleihin napattuaan kolmannen välierävoiton Someron Voimasta. Ennen ensi keskiviikkona alkavaa finaalisarjaa vietetään kuitenkin lyhyttä maajoukkuetaukoa.



Tauon aikana Suomen miesten futsalmaajoukkue kohtaa kahden harjoitusottelun merkeissä lajin huippumaa Espanjan. Ottelut pelataan tänään Tampereella sekä sunnuntaina Vantaalla.



Maaottelutauko juuri ennen liigafinaaleita on ajoitukseltaan hieman ihmeellinen.



– Optimaalinen ajankohta tämä ei tietenkään maaotteluille ole. Mutta ihan yhtä innolla niihin silti lähdetään. Nämä ovat kuitenkin aikamoisia uran unelmahetkiä, kun pääsee Espanjan tasoista jengiä vastaan pelaamaan, maajoukkueeseen KaDysta jälleen valittu Jani Korpela kertoo.



Espanja on voittanut futsalissa kaiken kaikkiaan kaksi MM-kultaa ja seitsemän EM-kultaa. Viimeisimmät futsalin arvokisat eli EM-kilpailut pelattiin vuoden 2018 alussa Sloveniassa. Niissä Espanja sijoittui hopealle hävittyään finaalissa Portugalille 3-2.



Suomi pääsi mittaamaan tasonsa kaksinkertaista maailmanmestaria vastaan myös vuosi sitten. Silloin ottelut pelattiin Espanjassa. Suomi taisteli kunniakkaasti, mutta Espanja voitti ottelut kuitenkin rutiinilla 5-1 ja 3-1.



– Vuoden takaiset ottelut antoivat todella paljon oppia yksilökohtaisista asioista, kuten syötön laatu ja syötön kovuus, Korpela pohtii.



– Nyt pyritään tekemään asiat itse paremmin ja haastamaan Espanja entistä lujemmin. Varmaan saadaan taas aika paljon juosta pallon perässä, mutta meidän parhaat aseet usein muutenkin ovat tiivis puolustaminen ja erikoistilanteet, Korpela näkee.



Tällä hetkellä futsalin arvokisakalenterissa pelataan MM-karsintojen vaihetta kohti syksyllä 2020 Liettuassa käytäviä maailmanmestaruuskisoja. Suomi selvitti viime syksynä tiensä alkukarsinnasta jatkokarsintaan. Jatkokarsintalohko pelataan ensi syksynä Puolassa ja niissä Suomi saa vastaansa juurikin Espanjan sekä Puolan ja Georgian. Lohkosta kaksi parasta etenevät niin sanotulle Elite Roundille, jossa lopulliset MM-kisapaikat jaetaan. Euroopasta MM-kisoihin pääsee isäntämaan lisäksi vain kuusi maata. Kaiken kaikkiaan futsalin MM-kisat pelataan 24 maan kesken.



– Kahden parhaan joukkoon pääseminen tuossa lohkossa on omissa käsissä. Puola on voitettu ennenkin. Georgiaa vastaan en ole ennen pelannut maajoukkuetasolla, Korpela pohtii asetelmia ennakkosuosikki Espanjan takana.



Espanja-tuplamaaotteluun Kampuksen Dynamosta valittiin tällä kertaa maalivahti Juha-Matti Savolainen sekä kenttäpelaajat Korpela ja Mikko Kytölä. Myös Sergei Korsunov oli valittu, mutta hän joutui jättäytymään pois. Muita jyväskyläläisittäin tuttuja pelaajia maajoukkueessa ovat esimerkiksi Miika Hosio ja Jukka Kytölä, jotka viime keväänä olivat voittamassa ensimmäistä Suomen mestaruutta KaDylle.



Korsunovin poisjäänti johtuu pienestä loukkaantumisesta, jonka ei tähän tietoon kuitenkaan pitäisi vaarantaa miehen pelaamista ensi viikolla käynnistyvissä Futsal-Liigan finaaleissa.