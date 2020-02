Suomen futsalmiehet pelaavat MM-paikasta huhtikuun pudotuspeleissä – Portugali otti suoran MM-paikan

Suomen miesten futsalmaajoukkueen taival kohti historiallista ensimmäistä MM-lopputurnausta on ollut pitkä. Matka alkoi Euroopan karsintojen avauskierroksella vuosi sitten ja jatkui toisen vaiheen selvittämisellä viime syksynä. Stopin piti sitten tulla nyt, kun huippumaiden miehittämää eliittivaihetta pelattiin Portugalissa. Vaan vielä mitä: sunnuntaina päättynyt turnaus toi Suomelle kakkossijan ja paikan huhtikuiseen, neljän eliittilohkokakkosen jatkokarsintaan. Unelma siis elää yhä.

Suomen edelle turnauksessa ehti vain kotijoukkue Portugali, puolustava Euroopan mestari, joka hädin tuskin ylsi Suomen kanssa tasapeliin. Portugali otti lohkovoiton ja suoran paikan syksyn MM-turnaukseen kukistamalla sunnuntaina Italian, viimeksi vuonna 2014 EM-kultaan pelanneen maan. Suomi pelasi Italian kanssa tasan, ja päätöspäivänä sunnuntaina voitti Valko-Venäjän 4–2.

– Oli tämä fantastinen viikko. Olimme lyömättömiä, olen aivan uskomattoman ylpeä tästä joukkueesta, riemuitsi maajoukkueen kapteeni ja suomalaisfutsalin ikoni Panu Autio STT:lle puhelimitse Portugalista.

– Olemme tehneet pitkään duunia, johdonmukaisesti ja isolla sydämellä. Tämä on palkinto siitä ja osoitus, että asioita on tehty oikein. Ollaan yllätetty koko futsalmaailma, mutta vähiten yllättyneitä olemme me itse, jatkoi Valko-Venäjä-pelin pelikiellon takia katsomosta "nyrkkiä pureskellen" jännittänyt Autio.

Aution ohella Suomelta puuttuivat sunnuntaina tärkeistä miehistä myös Jani Korpela ja Miika Hosio. Mutta joukkue kesti, kuten on kestänyt jo pitkään.

– Tämä joukkue ei kaipaa yksittäistä pelaajaa, niin vahva kollektiivi on. Luotetaan omaan juttuumme ja tehdään se hyvin, Autio kertoi joukkueen vahvuudesta.

Taival kohti Liettuassa pelattavaa MM-turnausta jatkuu 9. ja 12. huhtikuuta pelattavalla kaksiosaisella jatkokarsinnalla. Suomi kohtaa siinä lohkokakkosen karsintalohko B:stä. Tuossa lohkossa pelaavat Espanja, Ranska, Serbia ja Ukraina, ja Suomen vastustaja ratkeaa tiistaina.

– Se on Espanja tai Serbia, joista Serbia se todennäköisempi vastus. Mutta ihan sama kumpi tulee, silloin otetaan se askel kohti Liettuaa, Autio valaa uskoa unelmasta.